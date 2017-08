Tragedia por Harvey motiva e inspira a inmigrante que rescató a personas en medio de inundaciones (FOTOS)

“Los buenos somos más”. Esa es la frase que lanzó al joven inmigrante salvadoreño Alexander Villatoro a salir a las inundadas calles de Houston, Texas para rescatar a decenas de personas atrapadas.

“¿Qué te digo? Viendo la tormenta y el dolor, sentí que tenía que salir a ayudar… el dolor era mucho. Pensé que en medio de todo eso los buenos somos más y teníamos que ayudar a los que estaban perdiéndolo todo”, detalla Villatoro sobre por qué salió en medio de la fuerza de las lluvias provocadas por el huracán Harvey, durante varios días, a rescatar personas atrapadas en los barrios del oeste y el noroeste de la Ciudad Espacial.

Hasta antes de la tormenta que pegó en Houston desde el viernes 25 de agosto, Villatoro de 18 años era un muchacho hispano como cualquier otro en Texas.

A Villatoro le gusta el reggaetón, estudia el último año en la Cypress Falls High School, es fanático del fútbol, es muy activo en las redes sociales, trabaja como asistente de cocina. Dice que desde que llegó a Estados Unidos hace tres años, desde su ciudad natal San Miguel en El Salvador, nunca en su vida se había puesto al servicio de otros seres humanos.

Sin embargo, cuando Villatoro tomó la decisión de salir a ayudar no sabía qué hacer.

“La providencia me ayudó… fue algo my raro porque sentí que mi primo me pedía que fuera por su lancha para pescar y la usara. Yo sé que desde el cielo él está viéndome y sonriendo feliz porque la tomé”, revela el muchacho a MundoHispánico en Houston.

Alexander Villatoro es primo del chef salvadoreño Elmer Villatoro, un apasionado de la pesca, y quien hace poco más de un mes fue asesinado a balazos cuando se cortaba el pelo en un negocio de Katy, un suburbio al oeste de Houston. La lancha de pesca estaba en desuso desde su muerte.

“Le llamé a su familia y les pedí prestada la lancha y me la llevé a un centro por el Highway Sixth en donde se estaba juntando la gente que quería ir a los rescates”, rememora Villatoro quien, entre risas, revela que no estaba seguro de qué debía hacer cuando se metiera al agua a sacar personas ni tampoco a dónde ir por los damnificados.

Villatoro se encontró de repente en un mundo nuevo que lo conmocionó. Cuando llegó un alguacil le pidió una identificación y lo anotó como rescatista registrado. Oficiales de la Guardia Nacional le dieron un chaleco rojo y lo enviaron a las aguas.

Lo mandaron en su camioneta, acompañado de un alguacil que dirigía el rescate, a varias subdivisiones del oeste de Houston por los suburbios de Katy y Cy Fair. De manera coincidente le pusieron como acompañantes en su lancha a otros dos chicos hispanos que son sus condiscípulos en la preparatoria.

“Todo me impresionó mucho… en las calles había carros hundidos boca abajo cubiertos de agua, les pasábamos por arriba en la lancha, la gente estaba en su casa con el agua hasta la cabeza” cuenta Villatoro y dice que “al verlos, quería llorar, pero sentía que no debía, tenía que ser fuerte. Todo era muy duro”.

Villatoro dice que en la lancha solo cabían 10 personas, sin riesgo de hundirse, y que por eso solamente iban sacando pequeños grupos de cada zona y los llevaban hasta otro lugar en donde los pasaban a otra lancha de mayor capacidad. Luego de horas y horas sin dormir ni descansar, el muchacho asegura que perdió la noción del tiempo y en cuántos rescates ayudó.

“No sé… fuimos muchas veces, sacando y sacando gente, 20 o 30 veces, a lo mejor más, pero no sé” explica Villatoro, en entrevista telefónica exclusiva con MundoHispánico, en el primer momento de pausa y descanso que tiene en días.

De todo lo que vio Villatoro dice que lo que más le impresionó fue la gente que no quería ser rescatada.

“Estaban así nada más en medio del agua… sin querer salirse, no sé por qué. El agua les llegaba casi hasta arriba de su cabeza y no querían dejar su casa sola. Les rogábamos para que se fueran. Eso fue lo que más me dolió, ver que se aferraban a quedarse”, rememora.

La historia de Villatoro es solo una más en ese tejido social de miles de historias de voluntarios hispanos que sin dudarlo salieron a echar una mano durante los momentos más duros de la devastación. La experiencia que le dejó Harvey ha marcado profundamente al muchacho a tal punto que, asegura, ya ha tomado la decisión de ser policía.

“Quiero ser policía solo para ayudar a otros… ya lo decidí, si Dios me da licencia en cuanto termine la escuela empiezo a estudiar para ser policía”, dice Villatoro quien, luego de días de ofrecer su tiempo ayudando a otros, se alista en medio de la entrevista, para reportarse a su trabajo como ayudante de cocina “man hay que pagar los biles (cuentas)” finaliza entre risas.