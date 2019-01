El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) confirmó que al menos cinco oficiales resultaron heridos, tras un tiroteo en el sureste de Houston al cumplir una orden de narcóticos.

De acuerdo con el HPD, el incidente ocurrió la tarde de este lunes en la cuadra 7800 de Harding, en el sureste de Houston. Los agentes del alguacil del Condado de Harris y los agentes de la ATF se dirigieron a la escena.

“En este momento podemos confirmar que son cinco los oficiales heridos, quienes fueron llevados al Hospital Memorial Hermann”, según informó la policía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Debido a que el lugar de los hechos sigue siendo una escena del crimen activa, la policía pidió a los ciudadanos: “Por favor, evite el área y el avance de los vehículos de emergencia”.

HPD responding to a scene at 7800 Harding where officers have been struck with gunfire following an encounter with a suspect. Officers are en route to the hospital. Please avoid the area and yield for emergency vehicles. Further updates will be provided as available. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) January 28, 2019