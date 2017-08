Texas aumenta las precauciones y se prepara ante la llegada de Harvey, inician las evacuaciones

Las autoridades de Texas han comenzado las evacuaciones en las costas del estado al tiempo que se preparan para recibir en las próximas horas al huracán Harvey, que aumentó sus vientos máximos sostenidos a 140 kilómetros por hora y podría tocar tierra el viernes en este estado un fenómeno de categoría mayor.

#Harvey is now a #hurricane w/80-mph winds. A special advisory is coming by 1p CDT to update the intensity forecast https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8tSkzNziqV

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 24, 2017