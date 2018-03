“Tengo que tener una respuesta aunque se me vaya la vida en eso”, dijo madre de Karen Ramírez (VIDEO)

Este es el segundo año en que Reina Menjivar no recibe una llamada de su hija para su cumpleaños. Y es que Karen Ramírez desapareció el 24 de marzo del 2017, mismo día que su madre celebra un año más de vida.

“Mi hija siempre me llamaba y desde ese 24 de marzo no me llamó más”, dijo Reina Menjivar en exclusiva a Mundo Hispánico. “Tengo que tener una respuesta aunque se me vaya la vida en eso”.

Según el Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), la joven hondureña, de 26 años, fue vista por última vez en un club nocturno discutiendo con su novio, Miguel Buezo. Posteriormente, el 31 de marzo del 2017, la policía encontró el auto de Ramírez abandonado con sangre por todo el interior y un agujero de bala a través del asiento de pasajero.

“Yo lo que quiero es encontrar a mi hija, saber que le pasó”, apuntó Menjivar. “Yo creo que de verdad que para que mi milagro ocurra, yo tengo que perdonarlo a él y yo lo perdono”.

Refiriéndose a Buezo, quien es considerado como el principal sospechoso de la desaparición, pero las autoridades no han logrado entrevistarlo porque huyó a Honduras.

“No tenemos idea de dónde puede estar el cuerpo de Ramírez, él claramente lo tiró en algún lado. Nosotros no sabemos donde”, dijo a MundoHispánico Fil Waters, detective del caso.

Por eso las autoridades piden ayuda del público para encontrar a Buezo, quien se cree ejerce como barbero en Honduras o Guatemala.

“Porque queremos entrevistarlo, porque obviamente queremos encontrar el cuerpo de Karen y entregárselo a su familia.”, apuntó Waters. “Así que ese es nuestro deseo más grande en este punto”.

Ramírez, tiene una hija de 7 años, quién vive en Honduras con su abuela.

“Su hija siempre me pregunta qué pasó con su mamá, que si ya se olvidaron de buscarla”, exclamó Menjivar.

Si sabe algo sobre el paradero del sospechoso, las autoridades piden que se comunique al 713-308-3600. Todas las llamadas puedes ser bajo anonimato, aseguraron.

