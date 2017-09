Un joven que llegó a los Estados Unidos cuando era niño y quien sabe que podría quedar en el limbo en marzo del próximo año, organizó un desfile de modas para recaudar fondos para los damnificados de las inundaciones del huracán Harvey.

Alan González, mexicano de 23 años, fue traído por su madre a los 3 años al país y en el 2012, cuando el Presidente Barack Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a casi 800,000 jóvenes en toda la nación, pudo estudiar para hacer realidad su sueño de convertirse en diseñador de modas.

Y dice no preocuparle el anunció que dio el secretario de Justicia Jeff Sessions, el martes 5 de septiembre sobre el fin del programa.

“Houston me ha dado la oportunidad de estudiar y ahora que sé que muchos están pasando por lo peor después de Harvey, los quiero ayudar”, dijo a MundoHispánico González, quién había recibido una beca en California pero no pudo aceptarla porque no contaba con un estatus legal. “Estuve un año sin estudiar pero gracias al presidente que tuvimos en ese entonces pude obtener DACA, estudiar en Houston Community College y graduarme”.

El joven soñador o dreamer, que es como se les conoce a los beneficiarios de DACA, recolectó más de 500 dólares para los damnificados en el desfile que se llevó a cabo el 7 de septiembre durante la noche, en The Space HTX, en el centro de la ciudad espacial.

La madre del soñador dice que a diferencia de ella, que se siente que vive en las sombras por no tener documentos legales, su hijo está brillando y no va a dejar que nada ni nadie lo detenga.

Solo en Texas se estima que viven unos 140,688 beneficiarios del programa, estado que solo es superado en número de dreamers por California, con 242,339, según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la tía del joven, quién dijo presente en el desfile, se siente orgullosa de su sobrino y está segura que nadie le va a quitar ese talento.

“Alan es desde luego un niño muy trabajador, que ha venido desde abajo sobresaliendo en este mundo”, dijo Victoria Peña, tía del joven. “Estoy segura que todos estos jóvenes van a continuar luchando para salir hacia delante”.

Asimismo, una espectadora republicana se mostró a favor del joven y dijo que todos tienen el mismo derecho.

Ahora los inmigrantes, cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo de 2018, tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación.