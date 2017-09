Sismo en México y huracán María golpean a familia hispana en Houston (FOTOS)

Una familia de Houston, Texas, vive en incertidumbre por no saber si sus seres queridos están bien tras el sismo en México y el impacto del huracán María en Puerto Rico.

Karla Córdova, puertorriqueña, y su esposo Carlos Villasana, mexicano, dicen que ha sido difícil estar al pendiente de ambas naciones, estando tan lejos por buscar el sueño americano. La pareja lleva en la ciudad espacial más de 10 años y dice haber encontrado trabajo acá pero que dejó en sus países lo que consideran sus más anhelados tesoros: sus familias.

Mientras que México fue sacudido el martes 19 de septiembre por un sismo de magnitud 7.1, ocurrido en el aniversario 32 del terremoto de 1985, ese mismo día, Puerto Rico comenzó a sentir la furia del huracán María, un fenómeno de categoría 5 que llegó a tener vientos sostenidos máximos de más de 140 mph.

“A mí me da mucha impotencia saber que uno está tan lejos y no puede hacer nada”, dijo a MundoHispánico Córdova, sobre su familia que vive en una casa de madera en el pueblo de San Germán, al suroeste de la isla. “No ha sido fácil. No he hablado con mi familia desde las 8 de la mañana y a esa hora es que apenas el ojo del huracán entraba. No sé si están bien, solo me queda esperar”.

Inquietud que miles de puertorriqueños en el exterior comparten y lo comunican con mensajes por medio de las redes sociales por querer saber de los suyos, debido a que la comunicación en la isla es muy limitada en estos momentos. Y es que todo Puerto Rico esta sin electricidad, según las autoridades del país.

“Ahora estamos esperando a ver qué pasa. Mi mamá se acaba de ir y pasó el huracán Harvey aquí, le toco el ciclón Irma y ahora María”, detalló Córdova, quien quiere traer a su familia a Houston.

Y es que a la familia parece que le llueve sobre mojado, dijo Córdova. A finales de agosto tuvieron también que enfrentarse al paso del huracán Harvey en Texas, el cual depositó más de 50 pulgadas de lluvia en algunas partes del estado.

Por su parte su esposo, quien tiene toda su familia en Tecámac, México, a unas 25 millas al noreste de la Ciudad de México, le preocupa que se registren replicas luego del sismo, dijo.

“Ya hablé con mi familia, dicen estar bien pero con miedo”, apuntó Villasana, quién aseguró que no ha dormido por la preocupación. “Mi mamá dijo que se estaba bañando, salió en toalla y montaron a mi abuela, que tiene 100 años, en su silla de ruedas y salieron corriendo de su casa que tiene tres pisos”.

En la casa de la familia viven tíos, primos, entre otros seres queridos y no se sienten seguros, añadió el mexicano.

“Es muy difícil, quisiera ir a ver la casa y ver qué reparaciones necesita, soy constructor”, dijo Villasana. “O traerlos para asegurarme de que estén bien”.