Sentencian a 27 años de prisión a hispana que apuñaló a su esposo en Houston (FOTO)

Una hispana fue condenada el jueves 24 de agosto a 27 años en prisión por haber matado a su esposo a puñaladas, un crimen que tuvo lugar un día antes de su aniversario de bodas.

Un jurado del condado de Harris sentenció a Sandra Melgar, una guatemalteca de 57 años, por asesinar a su esposo Jaime Melgar en su casa all noroeste de Houston en diciembre del 2012. Además, por haber mentido, diciendo que el crimen había sido producto de una invasión en su casa, según la Fiscalía del condado Harris.

El incidente ocurrió hace 5 años, un 23 de diciembre en el bloque 9500 de la calle Kelsey Meadows Court.

“Sandra Melgar le arrebató la vida de su marido, Jaime Melgar, y por eso pasará el resto de su vida en un bloque de celdas”, dijo Colleen Barnett, la fiscal adjunta del condado Harris en un comunicado de prensa recibido por MundoHispánico. “Ella no mostró ningún remordimiento. La sentencia es justa”.

El miércoles 23 de agosto, Sandra fue declarada culpable de homicidio en primer grado luego de más de dos semanas de juicio en la Corte del Distrito número 178.

Según las autoridades, la homicida creó un plan elaborado en el que logró atar sus manos a la espaldas, fingir su propia captura y luego trató de solicitar una fuerte suma de dinero por la póliza de seguro de vida.

