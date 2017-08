Una niña conectada a un respirador artificial tuvo que ser rescatada por vecinos y bomberos, y posteriormente trasladada con ayuda de un helicóptero debido a las inundaciones registradas por Harvey en Houston, Texas.

Madelyn Rodríguez, de 1 año y medio de edad, fue sometida a una traqueotomía a las pocas semanas de nacida y desde entonces ha portado un tubo en el cuello para respirar.

Rodríguez fue rescatada por vecinos y bomberos el domingo 27 de agosto junto a su madre y una enfermera, luego de que su casa se quedará sin electricidad. La menor vive en el bloque 10529 de la calle Aves, al sureste de la ciudad, una de las áreas más afectadas por la tormenta Harvey.

“Yo estaba bien asustada. Mi hija no tenía luz para su máquina, yo estaba desesperada, sin esa máquina ella no puede respirar”, dijo Omega Peña, madre de la menor. “Estaba enojada con la compañía donde agarro los suministros porque me dijo que con la batería de 12 horas de mi hija era suficiente. Pero la verdad, cuando nos fueron a buscar a nosotros le quedaban 40 minutos de su batería”.

El esposo de Peña y sus otras dos hijas, de 17 y 5 años, quienes habían salido cuando subió el nivel del agua, no pudieron llegar a su casa, ya que la policía había bloqueado la carretera Edgebrook, debido a las inundaciones.

“Los vecinos y amigos regaron la voz por las redes sociales de que Madelyn, la enfermera y yo estábamos atrapadas y no podíamos salir por que estaba inundado afuera de mi casa”, añadió Peña. “Cuando me buscaron fuimos al hospital St. Joseph Medical Center en el centro de Houston pero ese hospital no tiene un piso pediátrico”.

Al día siguiente, la Guardia Costera trasladó a la menor al Hospital Texas Children, el lunes 28 de agosto.

De momento, Rodríguez permanece en condición estable en el hospital y los doctores le dijeron a la madre de la pequeña que no puede regresar a su casa hasta que la situación en Houston se normalice ya que podría correr peligro, apuntó Peña, quién ha vivido en esa casa por cinco años.