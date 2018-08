Una mujer presuntamente abrió fuego en una planta de distribución de alimentos la madrugada de este lunes en Missouri City, al suroeste del área metropolitana de Houston, y mató a una persona e hirió a otra, de acuerdo con el reporte de la televisora local KHOU.

La sospechosa también murió en la planta de la empresa Ben E. Keith Food, ubicada en Cravens Road, cerca de Gessner Road.

Police just confirmed the shooter is dead – was hit above the chest. Police say there was for sure an exchange of gunfire with officers and the suspect but there is a chance she shot herself. #khou11 #HtownRush

— Janel Forte (@JanelKHOU) August 20, 2018