Recién nacido muere en Texas luego de que perros de la familia lo atacaran (FOTOS)

A dos meses de que una familia celebrara el nacimiento de su bebé, hoy lloran la muerte del recién nacido luego de que uno de los perros de la familia lo atacara en su casa en Houston, Texas.

“Estamos devastados, necesitamos tiempo para analizar lo que pasó, era un recién nacido”, dijo llorando a MundoHispánico la abuela de Michael James Obergas, quién prefirió quedarse en el anonimato. “No queremos hablar ni decir nada más”.

Su nieto de 2 meses de edad fue declarado muerto en el Hospital Memorial Hermann Greater Heights, el sábado 19 de agosto luego de que a eso de las 3:10 de la tarde Obergas había sido dejado en un dormitorio y uno de los perros de la familia logró abrir la puerta y lo atacó, según el Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió en la casa de la familia, en el bloque 5918 de la calle Nelwyn, en un vecindario hispano.

De acuerdo con los investigadores del caso, ellos respondieron a un reporte de un niño mordido por un perro.

Por ley, ambos perros, de las razas giant schnauzer y labrador, fueron llevados de inmediato a la Oficina de Regulación y Control de Animales de la Ciudad de Houston (BARC, por sus siglas en inglés).

“El lunes 21 de agosto, a eso de las 2 a 4 de la tarde, a los perros se les aplicó eutanasia”, dijo a Mundo Hispánico Mauricio Zapeda, coordinador de rescate para BARC. “Los perros estaban bien cuidados, tenían todas sus vacunas, todo estaba en orden”.

Aunque al parecer, a causa de la rabia, los perros pudieron haber mordido al menor, dijo Zepeda.

“La única manera de saber si el perro tenía rabia era tenerlo bajo cuarentena y quiere decir observarlo por 10 días desde el día que mordió o poner a dormir al perro y (luego) lo mandan a examinar a un laboratorio, para asegurarse qué fue lo que pasó”, explicó Zepeda. “La rabia es una enfermedad que les da a perros que pueden transmitir a humanos, enfermedad del cerebro que podría ser mortal si se transmite a las personas”.

Por eso, Zepeda recomienda a los que padres que en la espera de un hijo, preparar a sus mascotas ya que los olores y ruidos van a cambiar en el hogar.

“Nunca dejar a un niño solo con un perro o cualquier mascota, sea gato, culebra, nunca dejarlo solos con bebés que no se saben defender”, recalcó Zepeda, quién lleva trabajando en Houston con animales 15 años. “Desde que llevo trabajando aquí, este es el segundo caso de este tipo, sí, he visto que perros muerden a niños, pero no que mueran así”.

Los vecinos del área, quienes no quisieron identificarse por miedo a represalias dicen haber visto a los perros, que se veían tranquilos y dicen este suceso es una tragedia para toda la comunidad.

Los padres del menor, Christopher and Samantha Obergas, fueron interrogados y puestos en libertad. No se han presentado cargos hasta este momento ya que la investigación continúa.