Presentan demanda por negligencia contra planta química afectada por Harvey (VIDEO)

Siete agentes del servicio de emergencias del condado Harris presentaron una demanda el 6 de septiembre tras sufrir daños a su salud por una liberación de productos químicos tóxicos en las explosiones de la planta de Arkema en Crosby, Texas y piden compensación por un millón de dólares.

El incidente se registró el jueves 31 de agosto en la planta química, al noreste de Houston, cuando se había quedado sin electricidad en medio de las inundaciones provocadas por la tormenta Harvey, recibiendo 40 pulgadas de agua. Eso dejó sin sistema de refrigeración unos productos químicos que se vuelven inestables al subir la temperatura, según explicó la semana pasada una vocera de la empresa.

Unos 15 oficiales y rescatistas, entre ellos de la Oficina del Alguacil del condado Harris (HCSO, en sus siglas en inglés) y el jefe de servicios médicos en Crosby, fueron trasladados al hospital tras inhalar gases en el lugar y como consecuencia tenían nauseas y algunos de ellos vomitaron, según la demanda presentada.

Pero más tarde fueron dados de alta. El grupo de agentes estaba tratando de hacer cumplir la zona de evacuación de 1.5 millas.

