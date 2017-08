La comida comienza a escasear en Houston, Texas. Los pocos supermercados que están abiertos comienzan a quedarse sin alimentos conforme pasan los días tras el impacto del huracán Harvey en la zona.

Decenas de personas salen a comprar todo lo que pueden encontrar previendo que en los próximos días las inundaciones no les permitan salir de sus casas o que haya una carestía de productos debido a que las compañías productoras de alimentos no pueden acercarse a la zona metropolitana. Así era el panorama que se veía en la zona en un supermercado local.

Ya casi no hay leche. Del pan quedan pocos paquetes. Carne y pescado han desaparecido. Y eso, en los negocios que están abiertos y que solo permiten que los clientes entren de diez en diez, luego de hacer una fila por varios minutos. Algunas personas han manejado decenas de millas buscando comida. Los supermercados han determinado que nadie pueda llevarse más de dos paquetes de cada artículo y solo una persona puede entrar a comprar, no en parejas ni en grupo.

“No hay palabras para describir lo que está pasando… tengo 26 años viviendo en Estados Unidos y nunca había visto algo así, es terrible” explicó Ana González, quien fue hasta un supermercado en Cy Fair, en el noroeste de Houston, buscando leche, pan y comida enlatada para su familia luego de manejar por varias horas entre las calles inundadas.

González aseguró que compró provisiones antes de que llegara la tormenta, sin embargo salió a comprar más comida porque el nivel del agua puede subir luego de que los diques del oeste de la ciudad amenazan con desbordarse y llenar de agua su vecindario en Bear Creek.

“Nos asusta mucho que va a venir toda esa agua y no vamos a poder salir… esta situación está empeorando, y tenemos que ver por nosotros mismos antes de que sea demasiado tarde. No quería salir, pero no tengo otro remedio, me estoy llevando lo que puedo”, dijo González quien, apurada, trataba de cargar con los comestibles que pudiera encontrar.

La Oficina de Manejo de Inundaciones del condado de Harris confirmó que los mantos de Barker y Addicks, ambos en el oeste de Houston junto a las carreteras I-10 y Higway 6th, están al borde de su capacidad y se abrirán las compuertas para dejar correr el agua. No se sabe hasta ahora qué efecto podría tener eso pero se estiman más inundaciones.

María Inés Jaimes también salió a buscar comida porque en su casa ya se está acabando. La mujer, inmigrante de México, aseguró que Harvey es una desgracia de proporciones bíblicas.

“Esto a mí me pone a pensar en la humanidad y lo alejados que estamos de Dios… hay que orar por su miserocordia” dijo Jaimes quien, desesperada, buscaba las últimos paquetes de pan que estaba en los anaqueles.

“Gracias a la voluntad de Dios en mi casa no ha pasado nada… todos estamos bien, pero estamos muy asustados. Espero en Dios que nos saque a todos de este desastre, él en su bondad es muy poderoso”, detalló Jaimes antes de volver a casa con lo que pudo comprar.