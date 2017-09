Luego de la destrucción, Houston se prepara para la recuperación sin saber cuántas personas se necesitarán

El área metropolitana de Houston poco a poco comienza a reponerse del desastre que causó el huracán Harvey en una devastación histórica.

Miles de personas han sido afectadas y ahora miles más se necesitarán para reconstruir cada casa, camino, negocio y carretera de los condados que abarca la Ciudad Espacial. Sin embargo, hasta ahora es incierto cuántas personas se necesitarán para que todo vuelva a la normalidad.

Lorena Cruz es una mesera mexicana de 43 años quien vive en la calle Ascot Lane en el vecindario de Spring Branch en el oeste de Houston. Su casa, que compró luego de años de ahorros y privaciones junto a su familia, quedó inundada.

Ella, su esposo Andrés Cruz, un mecánico hondureño, y sus tres hijos adolescentes tuvieron que salir literalmente corriendo de su vivienda con el agua casi hasta la cintura. La mujer prefiere no salir en cámara pero sí acepta contar su historia.

“Nos venimos a vivir aquí por las escuelas… para los niños, y mire, perdimos todo”, dice Cruz con pesar mientras afuera de su casa se acumulan los muebles que huelen a humedad junto a una pila de basura y ropa que se echó a perder. “Ya pedimos ayuda a FEMA… y gracias a Dios sí nos van a ayudar, ahora hay que buscar a quién contratamos para que limpie el moho y casi que nos rehagan toda la casa por dentro”, dice Cruz mientas sigue sacando cosas de su hogar hacia la banqueta.

Hasta ahora, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado ayuda a 776,800 personas en los condados del área metropolitana de Houston como Harris, Montgomery, Fort Bend, Galveston y Chambers, que han sido declarados zona de desastre, según reveló Carmen Rodríguez, la vocera de esa dependencia federal a MundoHispánico en Houston en entrevista telefónica.

“FEMA continúa en Texas en todos los condados que fueron declarados zona de desastre y ayudando a las personas que sufrieron daños por el huracán Harvey… tenemos alrededor, hasta el día de hoy, 30 centros de recuperación por desastre ubicad0s en todos los condados afectados”, detalla Rodríguez sobre el trabajo que la agencia está haciendo luego de que la tormenta tocó Texas el viernes 25 de agosto.

La situación es tan grave todavía, a más de dos semanas de que pegó el huracán, que el mismo gobernador de Texas, Greg Abbott, extendió el miércoles 20 de septiembre la Declaración de Desastre para los 60 condados afectados por el huracán. Con esa medida, que según la ley estatal debe ser renovada cada 30 días, el gobernador busca que las comunidades afectadas sigan siendo elegibles para recibir asistencia federal.

“Esta extensión de la declaración de desastres ayudará a asegurar que las comunidades afectadas continúen obteniendo los recursos que necesitan para reconstruir y regresar a su pleno funcionamiento”, dijo Abbott en un comunicado.

La gran lección que tiene el área metropolitana de Houston en cuanto a recuperación de desastres está muy cerca, en Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina impactó el 29 de agosto de 2005 en el sureste de Louisiana.

Scott Cowen, expresidente de la Universidad de Tulane en Nueva Orleáns, padeció en carne propia la devastación por el huracán. El campus de su universidad ubicada en el histórico barrio de Garden District al oeste de la ciudad, estuvo cerrado un semestre luego de la llegada de Katrina.

Cowen escribió el libro The Inevitable City: The Resurgence of New Orleans and the Future of Urban America (La Ciudad Inevitable: El Resurgimiento de Nueva Orleáns y el Futuro de la Urbe Americana, 2014) que ahora es una referencia de consulta sobre cómo una ciudad se recupera luego de una catástrofe.

Para la recuperación de Katrina se necesitó emplear a 100,000 personas en una urbe como la de Nueva Orleáns que, según Cowen, antes de la llegada del huracán era de 455,000 habitantes, dice el académico en su libro.

Ahora la gran pregunta es: Para una ciudad como Houston, la cuarta más grande de Estados Unidos, que en su zona urbana tiene casi 3,000 millones de personas, cuántas se van a necesitar en los próximos años para recuperarse totalmente.

Lorena Cruz sigue sacando cosas a la banqueta. Libros, zapatos y ropa se van sumando a la pila de desperdicios. Mientras tanto, ella y su esposo, ya empiezan a ver cómo componer su futuro.

“Vamos a tener que buscar quién nos hace la insulación (aislamient0), los pisos, una cocina.. a ver a quién podemos contratar para arreglar la casa”, finaliza Cruz, lacónica, mientras sigue con la limpieza.

En la construcción de ésta historia MundoHispánico en Houston buscó la opinión de la Alcaldía de Houston, la Asociación Estadounidense de Constructores de Casas y Asociación de Reducción de Desastre, ninguna de las tres contestó nuestra solicitud de entrevista.