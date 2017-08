Las autoridades migratorias no operarán en zonas de refugio del huracán Harvey

La Patrulla Fronteriza (CBP) aseguró que no operará en las zonas de refugio, evacuación o asistencia activadas para proteger y atender a los posibles damnificados del huracán Harvey, que se espera que llegue en las próximas horas a Texas convertido en un huracán de categoría 3.

“Las operaciones rutinarias de control de inmigración no criminales no se llevarán a cabo en los lugares de evacuación, ni en los centros de asistencia, como albergues o bancos de alimentos, aunque estaremos atentos a cualquier intento de criminales para explotar las interrupciones causadas por la tormenta”, señaló una portavoz de la autoridad migratoria.

#HurricaneHarvey is approaching and #CBP's highest priorities are to promote life-saving and life-sustaining activities and safe evacuation. pic.twitter.com/t8vN4jAJo4

— CBP (@CustomsBorder) August 25, 2017