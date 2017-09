Jurado investigador en Texas indagará sobre la muerte a balazos de un padre de familia

La suerte de una hispana, que presuntamente mató a su pareja, Juan Capetillo, a balazos luego de una disputa familiar, está desde el martes 19 de septiembre en manos de un jurado investigador de Houston, Texas.

Todo comenzó el domingo 17 de septiembre a las 3:30 de la madrugada cuando agentes del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) atendieron una llamada de emergencia en la casa del 2511 Stevens Street, en el vecindario mexicano de Northside en el norte de la ciudad, y atendieran un reporte hecho por los vecinos sobre disparos de arma de fuego.

Cuando los patrulleros del HPD llegaron a la casa encontraron a un homnbre tendido en la sala del domicilio, agonizando por disparos de arma de fuego en el pecho.

El hombre, identificado por las autoridades como Capetillo, fue trasladado de emergencia al Ben Taub Hospital para que lo atendieran. Sin embargo, cuando estaba en cirugía falleció.

A la casa del vecindario de Northside llegaron después los agentes de la División de Homicidios del HPD, según explicó John Cannon, vocero del HPD, a MundoHispánico en Houston, para investigar la muerte de Capetillo.

Dentro del domicilio, los Agentes de la División de Homicidios encontraron muy alterada a la pareja de Castillo, de quien las autoridades no revelarán el nombre, quien les dijo que momentos antes hubo una pelea entre ella y su compañero sentimental. La mujer aseguró que él la atacó primero.

La mujer fue detenida para ser interrogada pero, hasta ahora, no se le han presentado cargos pues no está claro para las autoridades si accionó el arma o no. Luego del incidente, la mujer estaba en total estado de conmoción.

Cannon detalló que el HPD continúa investigando el incidente pero decidieron enviar el caso a un jurado investigador de la oficina de la Fiscal del Condado de Harris, el cual determinará si se le sigue un proceso penal a la mujer.

La muerte de Juan Capetillo ha causado conmoción y dolor para quienes le conocieron. Incluso su gente cercana no cree que haya sido capaz de intentar siquiera ponerle una mano encima a una mujer y menos a su pareja, según revela Francis Marie Poire, su compañera de trabajo en el negocio de reparación de vidrios que el hombre tenía y con el cual mantenía a un hijo.

“Trabajaba muy duro por su hijo para que no le faltara nada… él tenía un negocio de vidrio y yo era una de sus vendedoras, y su amiga”, rememora Poire en entrevista con MundoHispánico en Houston.

Poire recuerda a Capetillo como un hombre “de iglesia, muy cercano a su mamá. Era del tipo de persona que siempre tenía un momento para darte un consejo, para escucharte, para llorar en su hombro si lo necesitabas, siempre estaba atento a escucharte”.

Según Poire, Capetillo era un tipo de persona que rehuía los conflictos.

“No era del tipo de persona que hiciera o creara problemas, sino que los resolvía o los evitaba”, asegura Poire y dice que era “un hombre muy feliz que quería que todos a su alrededor estuvieran igual de felices, era una persona amable con la que te gustaba estar… siempre con una actitud positiva”.

Un jurado investigador es un recurso legal que las agencias de la ley en Texas utilizan cuando, por alguna razón que está asentada en la investigación, permiten que la Fiscalía del Condado en donde se realizó el presunto delito continúe recabando pruebas y detalles de casa caso en particular antes de presentarle cargos a una persona. La suerte de la pareja de Juan Capetillo ahora depende de ese recurso legal y lo que determinen los investigadores y ciudadanos congregados bajo esa figura legal.

Hasta el momento, la oficina del jurado investigador en el condado de Harris no ha determinado cuándo será la primera audiencia en el caso de la muerte de Capetillo.