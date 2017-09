Juez decide que no se aplaze inicio de proceso civil en contra de la pareja Thompson

Un juez de Houston negó la solicitud de aplazar el juicio civil a una pareja que presuntamente asesinó a un joven latino a las afueras de un restaurante Denny’s en mayo pasado.

El juez Bob Schaffer negó la solicitud presentada por Greg Cagle, abogado de Chauna y Terry Thompson, presuntos responsables del homicidio de John Hérnandez, de aplazar el inicio del proceso civil en contra de sus defendidos y que busca el pago de una indemización por daños y perjuicios de un millón de dólares y que incluye una cuota de mantención para la hija de la víctima.

La decisión se tomó en la primera audiencia del proceso civil celebrado en la corte 152 del distrito en Houston.

Durante la audiencia, abierta para el público por orden del juez, Cagle esgrimió como su principal argumento que los Thompson no pueden enfrentar otro juicio para pagarle daños a la familia de John Hernández cuando aún no se determina, en una corte criminal, si son culpables o no de la muerte del joven de origen mexicano.

Luego de escuchar los argumentos de Cagle para posponer el juicio y del abogado Troy D. Chandler, uno de los dos que representa a la familia Hernández, Schaffer determinó que no había ninguna razón para que el juicio civil se detenga hasta que termine el juicio criminal. Lo que sí asentó el juez es que la próxima audiencia será hasta agosto del próximo año.

“En la moción que presentaron los Thompson pedía que el caso civil se contuviera hasta que se el caso criminal hubiera finalizado”, dijo Chandler, abogado de la familia Hernández. “Sin embargo yo argumenté que la familia de John Hernández tiene el derecho de continuar el caso civil porque lo que se persigue aquí en esta corte es diferente a lo que se persigue en la corte criminal y así podemos presentar evidencia civil dentro de este caso”.

El caso de los esposos Thompson y la muerte de Hernández ha sido una de las noticias más relevantes entre la comunidad hispana de Houston por varios meses desde la noche en que sucedió el incidente.

El incidente inició el domingo 28 de mayo a las 11:40 de la noche cuando Terry Thompson, un hombre entrenado en peleas de artes marciales mixtas, presuntamente atacó a John Hernández, de 24 años, cuando supuestamente vio al muchacho orinando afuera de un restaurante Denny’s en el noreste del condado de Harris.

Al atacarlo provocó que el joven presuntamente muriera por asfixia, como determinó oficialmente el Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris, luego de varios días de convalecencia.

A Hernández le sujetaba el brazo la exoficial de la Oficina del alguacil del condado de Harris Chauna Thompson, quien ese día estaba fuera de servicio, esposa de Terry.

Días después, los Thompson recibieron cargos formales por parte de la Oficina de la Fiscal de Distrito Kim Ogg, en el condado de Harris, como presuntos responsables de la muerte por ahogamiento de Hernández, casado y padre de familia.

Chauna Thompson fue despedida como oficial de la Alguacil del condado de Harris aunque apeló su despido y el caso sigue en revisión por un comité dentro de la corporación.

El juez Schaffer resolvió en esa primera audiencia que el caso debe continuar tal y como lo presentó Chandler, el abogado de la familia Hernández, y solicitar los documentos y testimonios que sean necesarios para que los Thompson se hagan responsables de la manutención de la pequeña hija de John Hernandez.

La decisión del juez Schaffer generó reacciones encontradas en cada una de las partes representadas.

Chandler reveló, al salir de la corte, que la única restricción que le ordenó el juez es que se abstenga de hacer preguntar a los Thompson que sean pertinentes al juicio criminal.

“En agosto, cuando volvamos, estaremos preparados con todos los documentos, las preguntas pertinentes a los Thompson y las evidencias que sean necesarias. El juicio criminal que se les sigue a ellos puede tomar mucho tiempo hasta que concluya… hay muchos recursos para retrasarlo, pero aquí el juez ya ordenó cuando debemos empezar” finalizó Chandler quien se dijo “satisfecho” con la decisión del juez.

Por su parte, Greg Cagle, el abogado de los Thompson, dijo que se sentía “frustrado” con la decisión porque las “hasta este punto creo que debemos concentrarnos en la demanda civil” explicó y criticó la postura del abogado Chandler quien señalo que el caso criminal podría tomar mucho tiempo.

“Nunca he visto un juicio que dure para siempre… sí, puede tomar 6 meses o 9 meses, pero nunca para siempre y se tiene que concluir en algún punto” explicó Cagle y dijo que “¿qué respuesta esperan sacar del caso civil? Están demandando dinero, solo pueden obtener dinero en un caso civil… los Thompson no tienen dinero para satisfacer este juicio”, finalizó Cagle.