Joven ‘soñador’ ha luchado por convertirse en la voz de la comunidad inmigrante en Houston (VIDEO Y FOTOS)

A sus 6 años, un ‘soñador’, activista y ahora director de la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) emigró de México a Houston sin imaginar que se iba a dedicar a defender los derechos de personas que como él, viven el día a día ‘sin papeles’.

El joven de 31 años, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) hasta cuenta desde 2008 con su propio día en la ciudad espacial, el 14 de octubre, cuando Bill White, el alcalde de ese entonces, proclamó la fecha como el Día de César Espinosa.

“Nací en la Ciudad de México pero no me acuerdo mucho, solo de pedacitos. De la casa de mi abuela, yo creciendo allá”, dijo César, quién viajó a los Estados Unidos como turista y nunca regresó a su país. “Me acuerdo de chiquito comer cereal frente a la televisión, siempre me gustaba ver las noticias, no sé porque, siempre me interesó eso desde chiquito, la política y cosas así”.

Aunque la familia de César vivía limitada de dinero, su mamá siempre le decía el dicho de “que haya crisis pero que no se note”, así siempre crecieron, dijo.

“Yo empecé a estudiar para ser doctor, luego estudié diseño gráfico, también arquitectura en la Universidad de Houston, porque el pensamiento era tener una carrera solida por si lo del activismo no funcionaba”, describió el joven. “Al final, me decidí a estudiar ciencias políticas, que es algo no recomendable, eso de estar cambiando de carreras, pero mi mamá siempre me decía que haga lo que me interesa”.

César, quién en el 2008 recibió el premio de PeaceMaker Awareness, por ser la persona más joven en ser director en una organización, también habló de sus obstáculos como inmigrante y de cómo se siente de ayudar a su comunidad en el extranjero. Asimismo, ha recibido otros premios por su dedicación con la comunidad inmigrante.

“Nace la idea de FIEL hace 10 años porque buscamos siempre ayudar a los nuestros, porque somos un grupo de apoyo, compartimos recursos, etc., y poco a poco nuestra misión ha ido creciendo”, aseguró César. “Y somos la organización proinmigrante más grande de Houston”.

Olivia Espinosa, ciudadana desde hace meses y madre de César, dijo que aunque siente que su hijo a veces la deja en un segundo plano, siempre va a estar ahí para ayudarlo.

“Yo a mi hijo ya se lo regalé a la sociedad. Yo a veces tengo que esperar a lo último, él atiende a todos y a lo último voy yo. Pero siempre lo voy a recibir bien”, dijo a MundoHispánico Olivia, quién es la contadora de la organización sin fines de lucro. “Vinimos a esta tierra porque el papá de mi hijo quizo venir a explorar el territorio para conseguir el sueño americano”.

La familia Espinosa dice que ha sido difícil vivir en los Estados Unidos, aunque para Olivia era “su sueño dorado conocer este país”, porque dejaron a la mayoría de sus seres queridos en México.

“Es didicil tener que ir a su país solo para ver a sus padres morir”, recalcó Olivia, quién se siente agradecida que sus cuatro hijos recibieron una educación en Estados Unidos. “Por eso se supone que es una familia, un núcleo que se basta en las buenas y malas”.