Joven hispana sueña con poder respirar bien por segunda vez en su vida (VIDEO)

Karla “Karlie” Sageth de Mejía, de 28 años, residente de Houston, Texas y originaria de El Salvador sueña con poder respirar bien por segunda ocasión en su vida.

A de Mejía, el asma le dañó los pulmones cuando era niña y como ella lo describe, “tenía hambre de aire.” En 2014, recibió su primer trasplante de pulmones pero desafortunadamente, tuvo complicaciones a sólo dos años de su cirugía y hoy se ve en la necesidad de un nuevo trasplante.

“Y ya para los 10 años que nos venimos de El Salvador para acá no tenía el mismo control por eso tuve complicaciones del asma”, apuntó en exclusiva a MundoHispánico la joven que tiene una hermana gemela. “Aunque los doctores me habían dicho que tenía una enfermedad de los pulmones grave no pude tener el trasplante al momento porque primeramente somos inmigrantes y no contaba con un seguro médico”.

La joven quien en el 2014 pudo ser beneficiaria del mercado de seguros médicos conocido como Obamacare dijo que hace un año y medio tuvo problemas de rechazo del órgano por lo que está en una lista de espera por un segundo doble trasplante de pulmón.

“Son historias como las de Karlie y muchas más, las cuales serán reflejadas por la comunidad de donación y trasplantación durante el Mes Nacional de Done Vida en Abril”, dijo a MundoHispánico Claudia Sánchez, coordinadora de Relaciones Públicas de LifeGift en Houston.

El Mes Nacional de Done Vida (MNDV) fue instituido por Donate Life America y sus organizaciones asociadas en el 2003. Celebrado cada abril, hace 15 años, MNDV resalta durante un mes, actividades a nivel local, regional y nacional para incentivar a la comunidad a registrarse como donantes de órganos, ojos y tejidos y celebrar la vida de aquellos que hayan sido salvados a través de la donación.

“Es un tema muy delicado y estamos conscientes de eso”, apuntó Sánchez. “Son 115 mil personas esperando un trasplante de órgano y acá en Texas el 40 % de las personas que esperan un trasplante son hispanos“.

Si desea registrarse para donar visite la página web: www.donevida.org.

