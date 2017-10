Jefe de policía en Houston pide regulaciones sobre armas

El jefe de la policía de Houston exhortó el domingo tomar acciones sobre el control de armas en Estados Unidos ante el reciente tiroteo en un concierto en Las Vegas hace una semana.

Art Acevedo dijo que la falta de acción sobre el control de armas “ha perjudicado a miles de familias”. En su cuenta de Twitter el jefe de la policía publicó “¿Cuándo alzaremos nuestras voces y diremos que ya basta?”.

When will we stand up & say enough? On this Sabbath Sunday I can say I've spoken out against gun violence, can you? If not now, then when? https://t.co/4hGBab6k7Z

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) October 8, 2017