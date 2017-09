Inmigrantes damnificados en Houston dicen sentirse intimidados luego de inundaciones de Harvey (VIDEOS)

Hay un dicho que reza que luego de la tormenta viene la calma, pero quienes no pueden aplicarlo son varias familias de la comunidad inmigrante en Houston, Texas, luego de las inundaciones por el paso del huracán Harvey.

Y es que en el complejo de apartamentos Rockport, al suroeste de Houston, como en otras viviendas en el área de Spring Branch, al oeste de la ciudad y en el vecindario de Aldine, al norte de la urbe, donde la mayoría de los residentes son inmigrantes, ha sido más difícil el proceso de recuperación debido a que no tienen acceso a ayuda federal por no contar con un estatus legal, dijeron sus residentes, quienes ahora deben luchar contra un posible desalojo.

Solo en Rokport se estima que la expulsión forzada dejaría sin hogar a unas 140 familias, según datos de la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL).

Dilcia González, hondureña de 45 años, madre de tres, tiene un contrato en un apartamento en el segundo piso del complejo y fue notificada por el dueño que debe desalojar el apartamento el 15 de septiembre, luego de las inundaciones, eso a pesar de que pagó el mes completo, dijo.



“Yo prestado conseguí para pagar ahorita este mes porque no trabajé en dos semanas (por el huracán)”, dijo a MundoHispánico González, quien llevaba 5 meses de vivir en su departamento y ahora está viviendo con su hermana por el fuerte olor a humedad que tiene su vivienda y las aguas negras que salen por el fregadero. “Lo que exijo es que me dé mi dinero para poderme mudar a otro lado, no voy a ir a incomodar a mi hermana tampoco”.

Asimismo, el hijo de González, quien trabaja como niñera, tiene que empezar su décimo grado en la escuela y para esta mujer no ha sido nada fácil. Es por eso que ahora exige los 525 dólares que pagó de la renta del mes y los 199 dólares del deposito.

“No contamos con un estatus legal pero no por eso significa que no nos merezcamos vivir con dignidad, para eso trabajamos duro”, afirmó González, quién llegó a los Estados Unidos en diciembre del 2016. “Estoy asustada porque nos dicen que van a cerrar todos los apartamentos, tengo miedo”.

González y Maritza Martínez, de 24 años, de Honduras, llevan en sus tobillos grilletes eléctronicos con un sistema de posicionamiento global que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les puso para saber en qué lugar se encuentran en cada instante, a cambio de no encerrarlas en un centro de detención.

Estas mujeres que cruzaron la frontera para huir de la delincuencia de sus países dicen que ahora están pagando las consecuencias, porque no solamente se tienen que presentar con inmigración cada 14 días sino que tiene que ver cómo se recuperan de la tormenta.

“Lo más difícil que me ha pasado es que mi apartamento se me arruinó, mis cosas, mi brazalete se me arruinó, pedí que me lo quitaran y solo me lo cambiaron de pie”, dijo a MundoHispánico Martínez, quien lleva viviendo en el complejo Rockford 9 meses y llegó al país en noviembre del 2016. “Vivo en el primer piso. Se me metió el agua, aparte de eso está lleno de cucarachas, hay ratones y mi refrigerador está lleno de moho. Yo le he puesto muchas quejas a ellos pero no hacen nada”.

Pos su parte, la administración del complejo no contestó a peticiones de comentarios de MundoHispánico sobre las quejas de las inquilinas.

Mientras tanto, el lunes 11 de septiembre, un camión de comida con voluntarios de Cruz Roja estaban estacionados frente al complejo dándole comida gratuita a los inquilinos.”Vamos a tenderle una mano y a darles un techo mientras la situación se soluciona”, dijo Fred Mariscal, gerente general de comunicaciones de la organización humanitaria del área de Los Ángeles, quién ha estado en Houston desde el 5 de septiembre para ayudar.

The story was focused on the Red Cross helping everyone despite immigration status – officials concerned some people wouldn't ask for help — Deb Knapp (@DebKnappKATU) September 8, 2017

Al igual que la organización, FIEL dijo también presente con el fin de asistir a los inmigrantes damnificados.

De acuerdo con Alain Cisneros, organizador de FIEL, 1 de cada 10 personas en Houston son inmigrantes.

“Ellos pueden perder su derecho de recibir su depósito si deciden salir de su apartamento y no volver. No van a recibir ningún tipo de reingreso de dinero de renta. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones”, dijo Cisneros, quién se orientó con un abogado antes de ayudar a esta comunidad afectada. “La ciudad de Houston dice que no los pueden desalojar hasta que estas familias tengan un lugar seguro”.