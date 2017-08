Inmigrantes afectados por Harvey respiran más tranquilos tras bloqueo temporal de ley SB 4 (VIDEO)

Luego de que un juez federal bloqueara temporalmente la ley SB 4 que prohíbe las ciudades ‘santuario’ en Texas, los inmigrantes damnificados por el huracán Harvey en Houston dicen que se sienten aliviados.

“Estábamos viendo las noticias, a ver lo que estaba pasando y lo más que me preocupaba era saber si la ley iba a pasar o no iba a pasar”, dijo a MundoHispánico César Castro, inmigrante damnificado, quién perdió todas sus pertenencias tras las inundaciones por la tormenta Harvey. “Ahora estoy más tranquilo y me voy a enfocar en reconstruir mi casa”.

A solo horas de que la ley se implementara, muchos de los inmigrantes debían cargar con la incertidumbre de sus futuros luego de dejar sus casas anegadas de agua, dijeron algunos inmigrantes consultados en el albergue instalado en el centro de convenciones George R. Brown de la Ciudad Espacial. La SB 4 era como recibir otro golpe, aseguraron.

La normativa, que hubiera entrado en vigencia el 1 de septiembre, permite que los policías locales pregunten el estatus migratorio de las personas como parte de sus labores rutinarias y que castigaría con cárcel a los alguaciles de los condados que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

El único concejal hispano de Houston, Robert Gallegos, dijo a MundoHispánico que el bloque temporal es un alivio para las familias durante la adversidad y que si los inmigrantes necesitan ayuda de la Ciudad que no duden en pedirla.

“Estoy contento. Hay mucha gente que se está refugiando en el centro George R. Brown pero tienen miedo que le pregunten por sus documentos, pero como dijo el alcalde de Houston, no deben de tener miedo, no les vamos a preguntar por documentos (legales)”, apuntó Gallegos.

Sylvester Turner, el alcalde de la Ciudad, al enterarse de la noticia anunció por medio de Twitter que se sentía feliz de saber que un juez federal bloqueó la iniciativa. Turner dijo que la medida “buscaba convertir a la policía local en agentes de migración. Los necesitamos para luchar contra el crimen local”.

Happy to learn a federal judge blocked the Texas law aimed at making local police immigration enforcers. Need them for fighting local crime. — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 31, 2017

Por otro lado, la organización pro inmigrante Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) también aplaudio el fallo judicial y dijo presente para ayudar a la comunidad afectada por Harvey.

“Muchas veces como hispanos entramos en una crisis donde nos dicen, firma aquí, ve a cierta área… y a veces no hacen un plan”, dijo Alain Cisneros, organizador de FIEL quien pidió a los damnificados por Harvey buscar la ayuda necesaria. “Que no tengan miedo, apliquen por beneficios que ofrece el gobierno local o el gobierno del condado”.

La organización sin fines de lucro invita a la comunidad a llamarlos al 713-364-3435 para crear un plan.

“Esto fue una gran noticia en medio de las contingencias que hemos tenido”, añadió Cisneros.