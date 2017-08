Mientras Houston se preparaba para más lluvia y rescates el lunes, las autoridades empezaron a liberar más agua de los embalses sobrecargados por Harvey, a pesar de que esa medida que pretende proteger el centro de la ciudad podría empeorar inundaciones en torno a miles de hogares.

Harvey, que tocó tierra el viernes por la tarde como huracán de categoría 4 y se ha quedado sobre la región provocando aguaceros como tormenta tropical, provocó inundaciones devastadoras el domingo en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. El avance de las aguas hizo que miles de personas se refugiaran en sus tejados o en terrenos altos. Los abrumados rescatistas no lograban atender tantas peticiones de ayuda.

El director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Brock Long, dijo en conferencia de prensa que hasta 50 condados en Texas están afectados por las inundaciones y que una tremenda cantidad de agua cayó también en el suroeste de Luisiana. Las lluvias e inundaciones han dejado al menos dos muertos.

El Servicio Nacional del Clima emitió el domingo un sombrío panorama: antes de que la tormenta se vaya, algunas partes de Houston y sus suburbios podrían recibir hasta 1.3 metros de lluvia (50 pulgadas), la mayor cantidad jamás registrada en Texas.

#Harvey in perspective. So much rain has fallen, we've had to update the color charts on our graphics in order to effectively map it. pic.twitter.com/Su7x2K1uuz

— NWS (@NWS) August 28, 2017