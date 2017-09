Houston recibe como una ‘nueva tormenta’ el anuncio sobre cancelación de DACA (VIDEOS)

Decenas de inmigrantes y sus familias se reunieron temprano el martes 5 de septiembre en las instalaciones de una organización de Houston, Texas, para escuchar un anuncio que cambiaría sus vidas, dijeron.

Reunidos en la sede de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), los presentes escucharon el anuncio del gobierno federal de eliminar el programa que beneficiaba a unos 800,000 indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, un mensaje que les cayó como un balde de agua fría, sobre todo luego de la destrucción que muchos han vivido tras el paso del huracán Harvey la semana anterior.

Congress, get ready to do your job – DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que fue creado por el Presidente Barack Obama en 2012, protege de la deportación y brinda permisos de trabajo a inmigrantes que cumplen con una serie de requisitos, como estar estudiando y no tener antecedentes penales, por mencionar algunos.

El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions anunció el martes 5 de septiembre la decisión del gobierno de Donald Trump de anular la medida, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional informó que los inmigrantes cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo de 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación.

Luego del anuncio, entre lágrimas, abrazos y preguntas, María González, madre de dos ‘soñadores’, que es como se les conoce a los beneficiarios de la medida, dijo a MundoHispánico sentirse impotente ante el anunció de Sessions.

“Más que nada lloro de coraje. Si el presidente vino aquí a Houston, vio el desastre que estaba tanta familia afectada, incluyendo tanto ‘dreamer’ de cómo quedamos con el huracán Harvey, cómo se le ocurre ahora destruir sus corazones”, dijo González. “Son muchos los jovencitos que quieres salir hacia delante”.

Solo en Texas se estima que viven unos 140,688 beneficiarios del programa, estado que solo es superado en número de ‘dreamers’ por California, con 242,339, según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Beneficiarios preocupados

Jesús Contreras, un beneficiario del programa DACA, es un mexicano de 23 años que se gana la vida como paramédico del Montgomery County Hospital District, en donde atendió a cientos de víctimas durante las inundaciones que se registraron en la ciudad debido al huracán Harvey. Ahora su futuro está en el limbo, a pesar de haber vivido en el país por más de 15 años.

“Por seis días estuve ayudando. No dormimos, pero me siento satisfecho por ayudar a tanta gente que lo necesitaba”, dijo Contreras a MundoHispánico. “DACA me ayudó a seguir a delante y trabajar. Estamos tratando de decirle a la nación que somos personas que ayudamos a la comunidad”.

Para César Espinosa, director de la organización FIEL, el anuncio de DACA es un golpe duro para los inmigrantes en la ciudad, sobre todo por el momento en el que fue asestado.

“No solamente estamos lidiando con tormentas físicas sino también con tormentas internas como la ley SB 4 y ahora con la cancelación de DACA”, apuntó Espinosa. “Es importante no causar pánico y ver qué se puede hacer”.

Ahora le toca al Congreso actuar ante este anuncio y decidir el futuro de miles de jóvenes que fueron traídos al país por sus padres.

“Los que cuentan con DACA y se les vence antes 5 de marzo del 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para renovarlo”, dijo a MundoHispánico Tiaralís Figueroa, abogada de inmigración. “El proceso de recopilar evidencia tarda, al día de hoy los jóvenes necesitan evidencia de presencia en los Estados Unidos por al menos en los últimos 10 años. Eso sumado a la tormenta Harvey ha hecho que en Houston algunos jóvenes no hayan sometido su aplicación antes del día de hoy, en adición al no tener acceso a correos, aeropuertos y carreteras”.