Houston analizará unirse a demandas contra Texas por la ley SB 4

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció por medio de Twitter que pedirá al Concejo Municipal en las próximas semanas considerar y votar si la Ciudad se sumará a las demandas que se han presentado contra la ley SB 4, la cual prohíbe las ciudades ‘santuario’ en Texas. La votación tendría lugar el 21 de junio.

#SB4: I will ask this month City Council to consider and vote to join the lawsuits challenging the constitutionality of SB4. st

