Hombre termina en hospital luego de que presuntamente amenazó con matar a clientes de McDonalds en Houston

Un sujeto que presuntamente amenazó con asesinar a los clientes de un McDonalds al suroeste de Houston, Texas, resultó ser un hombre con problemas mentales que terminó internado en un hospital, informó la policía el lunes 9 de octubre.

El sujeto llegó con bata, brazalete de hospital y golpeando el capó de uno de los vehículos que estaban en la fila del auto servicio antes de amenazar a los visitantes del restaurante de comida rápida el domingo 8 por la noche, según John Cannon, vocero del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió a eso de las 8:15 de la noche en el McDonalds ubicado en el bloque 1619 de la calle South Loop West, dijo a MundoHispánico el portavoz.

“Él tenía problemas mentales. Iba vestido con una bata de hospital, tenía una herida en su pierna y la policía de Houston recibió una llamada de que el hombre le estaba pegando a los vidrios de los carros y al entrar al local le gritó a los clientes”, dijo Cannon. “Los oficiales llegaron y luego de haber hablado con el hombre se dieron cuenta que tenía problemas mentales”.

Cannon agregó que no hay reportes de que el sospechoso tuviera consigo un arma de fuego o arma blanca. “Por eso tuvieron que hacer una orden de detención de emergencia y llevarlo al hospital Ben Taub para evaluación”. El vocero no pudo confirmar si el sujeto era paciente de otro hospital o si había escapado.

De acuerdo con Cannon, no se arrestó al sujeto ni se le presentaron cargos. “Por eso no podemos revelar su identidad, porque realmente no se puede decir el nombre de alguien que esta mentalmente enfermo y en estos momentos la persona se encuentra hospitalizada”, dijo.

Por su parte MundoHispánico trató de hablar con empleados del McDonalds quienes declinaron comentar sobre el incidente.

“No sabemos nada al respecto”, dijo Robert Thomas, gerente del restaurante.

Por su parte, Jeremy Little, vocero de McDonalds en Houston dijo vía telefónica a MundoHispánico que no pueden hablar cuando hay una investigación de por medio.