Hombre de Texas muere por picaduras de hormigas durante inundaciones de Harvey

Un joven hispano murió luego de que fue picado por hormigas al intentar rescatar unos caballos de una hacienda que se inundó en Humble, Texas, a consecuencia del huracán Harvey. La víctima era alérgica a las picaduras, según la familia.

Jorge Tamez, un mexicano de 28 años, llegó el 28 de agosto al rancho Los Potrillos, al noreste de Houston, del cual era copropietario, para salvar a los animales cuando fue atacado por los insectos, los cuales flotaban como una balsa en el agua. El rancho está ubicado al final de un camino de tierra en el 15703 de Old Humble Rd.

“Cuando veníamos nadando de regreso me dijo que lo acababan de picar unas hormigas en el brazo. Yo no reaccioné, se me había olvidado que era alérgico”, dijo Margarita Tovar, viuda del joven. “Cuando llegamos a la camioneta se desmayó y entre cuatro amigos lo llevamos a la estación de bomberos para que le dieran la inyección de la alegría”.

Según Tovar, debido a la alergia, su esposo cayó en coma y no recibió suficiente oxigeno luego de que se le cerraran las vías respiratorias.

“Una semana después falleció por muerte cerebral, el lunes 4 de septiembre, en el Hospital Memorial Hermann Northeast”, agregó Tovar.

MundoHispánico trató de corroborar que Tamez había muerto por muerte cerebral y a consecuencia de las picaduras de las hormigas que flotaban en el agua, las cuales fueron reportadas como una amenaza durante las inundaciones por Harvey en la Ciudad Espacial. Kathryn Williams, vocera del hospital, confirmó que el joven había fallecido está semana pero se negó a dar más detalles sobre el caso.

A pesar de eso, la hermana del fallecido, Dariana Tamez, dijo que Jorge sufría de la alergia a las hormigas, la cual le había empezado hace unos cuatro años. Dariana recordó dos ocasiones en que su hermano sufrió episodios de fiebre y dolor de cabeza debido a las picaduras.

Dariana también confirmó el incidente en el rancho Los Potrillos en donde en esta ocasión la garganta de la víctima “se cerró” debido a la picadura de las hormigas.

Para Tovar, quien tenía cuatro años casada con Tamez, la muerte de su esposo fue una tragedia injustificada.

“Ir a rescatar a los animales fue en vano porque al llegar a rescatar a los cuatro caballos en los establos, ya estaban flotando”, apuntó Tovar. “Él ya había dejado libre a su caballo pero los otros caballos no habían sido liberados. Los caballos eran su pasión, me da una tristeza saber que ni siquiera eran caballos de él los que intentó salvar”.

Tovar describió al fallecido como un aventurero, carismático, alegre y atrevido. Él era gerente de una compañía de electricidad pero durante su tiempo libre le gustaba montar a caballo y pasar tiempo con su familia, dijo su esposa.

El joven, que donó su corazón y otros órganos, según la organización LifeGift, no tenía hijos pero deja a una hermana, de 18 años, su esposa y a sus padres desconsolados.

“Todavía no lo podemos creer porque Jorge era el pilar de la familia, siempre sabíamos que podíamos contar con él”, dijo la viuda.

El sábado 16 de septiembre la familia del joven llevará a cabo una cabalgata en su memoria a una milla del cementerio Woodlawn, ubicado en el bloque 1101 de la calle Antoine, al oeste de Houston.

La familia también creó una página en la plataforma de financiamiento social GoFundMe para recaudar dinero para costear los gastos del funeral. Hasta el momento han recaudado 6,087 dólares de los 20 mil que dicen que necesitan.