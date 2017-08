Hispano presuntamente dispara a su novia y sus hijos luego de una discusión familiar

Un hispano identificado por las autoridades como Roberto Amaya-Pacas es el presunto responsable de haber intentado matar a su novia y sus dos hijos.

El incidente ocurrió en la población costera de La Porte, al este del área metropolitana de Houston, Texas, la noche del domingo 13 de agosto en un hecho que aún tiene muchas preguntas para los agentes de la División de Homicidios de la oficina del Fiscal condado de Harris, quienes no han podido interrogar a Amaya-Pacas porque está en el hospital.

Los hechos, confirmados hasta ahora en los registros públicos del caso, revelan que a las 9:00 de la noche del domingo, algunas personas de un vecindario de casas móviles, habitadas en su mayoría por hispanos de clase trabajadora, llamaron al número de emergencias del Departamento de Policía de La Porte (LPPD, por sus siglas en inglés) para reportar que habían escuchado disparos en la casa del 3200 Tara Place.

Cuando los oficiales llegaron a la escena en que se reportaron los disparos, entraron al domicilio y encontraron a una mujer hispana adulta y dos jóvenes también hispanos heridos por arma de fuego. Sus heridas eran tan graves que los agentes pidieron que fueran transportados de emergencia al La Porte EMS Hospital para ser atendidos.

Los agentes descubrieron que en la casa vivía otra persona, Roberto Amaya-Pacas de 50 años, quien no estaba en el domicilio. Algunos vecinos declararon a los agentes que le habían visto irse del vecindario en su camioneta Toyota Tundra color blanco a toda velocidad, poco antes de que llegaran las patrullas.

“Yo no me di cuenta de lo que había pasado hasta que llegaron los policías… no escuché disparos ni nada” detalla Alma Orellana, mesera salvadoreña y que reside a pocas casas de donde sucedieron los hechos, y relata que ella conocía de vista a las personas que vivían en esa casa y explica que eran “muy educados, hasta el señor, siempre saludaban… aquí todos nos conocemos y si hubieran sido gente de problemas sabríamos todos. Está muy feo lo que les pasó”.

Los agentes del LPPD emitieron una alerta para que las autoridades de la zona, como las ciudades aledañas de Pasadena y Baytown, buscaran la camioneta en la que presuntamente escapaba Ayala-Pacas.

Poco después de las 9:30 de la noche, el Departamento de Policía de Pasadena (PPD, por sus siglas en inglés) recibió un llamada que les reportaba un accidente de autos y dejando muy mal herido al conductor de una camioneta que iba a toda velocidad por una calle de esa ciudad al sureste de Houston y sin el cinturón de seguridad.

Cuando los agentes del PPD revisaron la identidad de la persona que manejaba a toda velocidad por Pasadena, quien por su estado de gravedad no pudo declarar, descubrieron que era Ayala-Pacas, el hombre que era buscado en La Porte.

Amaya-Pacas fue transportado de emergencia a un hospital del Medical Center para ser tratado por las lesiones que le dejó el impacto.

Luego de un par de días de peritajes forenses, los agentes de LPPD y fiscales de la División de Homicidios de la oficina del Fiscal del Condado de Harris presentaron cargos como presunto responsable de homicidio a Amaya-Pacas en contra de tres personas: su novia y sus dos hijos de 26 y 14 años de edad quienes, por razones de confidencialidad, las autoridades no revelaron sus nombres.

Amaya-Pacas sigue hospitalizado e inconsciente y por ello no ha podido declarar sobre por qué, presuntamente, atacó a balazos a su pareja sentimental junto a sus dos hijos. El hombre está en el hospital en calidad de detenido y por ello un agente del LPPD lo custodia las 24 horas del día hasta que despierte, confirmó una fuente al interior de la corporación que pidió no ser identificada.

La mujer y el hijo mayor ya salieron del hospital pero, según comprobó MundoHispánico, no han vuelto a su casa en donde sucedieron los hechos. Solo el muchacho de 14 años sigue en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Según las declaraciones de dos de los heridos, todo empezó supuestamente por una discusión familiar en la cochera de la casa y que se salió de control.

En los registros criminales del condado de Harris, Amaya-Pacas tiene antecedentes al haber sido detenido en dos ocasiones por ir manejando en 2005 y 2011 bajo los efectos del alcohol.

“Es una tragedia, la verdad quién sabe qué le pasó para dispararle a su mujer y a los muchachos, es muy raro, no sé entiende”, finaliza Orellana quien dice que el incidente ha sumido en el dolor a los vecinos, muchos de los cuales prefirieron no hablar del incidente.