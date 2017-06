Hispano habría abandonado a su mejor amigo tras accidente mortal al noroeste de Houston

Un hispano está tras las rejas y ha sido acusado de no prestar ayuda a otro hombre luego de que se accidentaran en un auto, informó la policía de Houston el lunes 12 de junio.

El sábado 10 de junio, José Pineda, de 29 años, habría ocasionado la muerte de su mejor amigo luego de que su vehículo chocó contra un árbol y el sospechoso se dio a la fuga. El accidente fatal ocurrió a las 4:10 de la mañana en el bloque 7500 de la calle Janak, al noroeste de Houston.

La víctima fue identificada por el Instituto Forense del Condado de Harris como Guillermo García, un hondureño de 45 años que trabajaba en la construcción.

“Mi esposo salió esa noche con su mejor amigo a casa de otros amigos. Él sabía que estaba borracho, no sé porque se montó con él”, dijo en exclusiva a MundoHispánico María Garay, quien llevaba 11 años de casada con García. “De por sí, José manejaba feo”.

De acuerdo con Garay, testigos le dijeron que su esposo aún se movía y el sospechoso no lo ayudo.

La víctima era padre de tres hijos.

Según el Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), Pineda conducía un auto color gris marca Infinity G37 hacia el este en la calle Janak cuando, por razones desconocidas, se desvió de su carril y golpeó una camioneta Jeep color blanco estacionada en el lado sur de la vía.

Fatality accident @ 7500 Janak – driver ran off, adult male passenger died, another passenger alive not seriously hurt #hounews CC7

— Houston Police (@houstonpolice) June 10, 2017