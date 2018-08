Hispano es deportado en menos de 24 horas, sin poder apelar su caso (VIDEO)

Andrés Mancilla, de 46 años, residía en Dallas, Texas, y tenía esperanzas de obtener asilo en Estados Unidos pero su petición fue negada el 6 de agosto.

“No nos dieron oportunidad de apelar la decisión del juez”, dijo Margarita Rojas, prometida de Mancilla.

De acuerdo a Rojas, horas después del veredicto, Mancilla la llamó y le dijo que estaba rumbo a la frontera para ser deportado. MundoHispánico intentó hablar con Mancilla, pero debido a temor de ser agredido en México no quiso hablar.

“El teme por su vida”, dijo Rojas.

Los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no respondieron a nuestra solicitud sobre el caso de Mancilla. La portavoz de ICE, Adelina Pruneda, ha dicho que no puede confirmar arrestos de ICE a no ser que MundoHispánico revele cual será el ángulo de las historias.

“Es injusto que le pregunten a ICE sobre un caso sobre el cuál ustedes no están compartiendo”, dijo Pruneda a MundoHispánico cuando este medio solicitó confirmación que Mancilla había sido arrestado.

Rojas dice que Mancilla fue deportado sin dinero, sin sus documentos o ropa.

“Sus derechos fueron violados desde el principio”, dijo Rojas “Es muy duro para el hablar sobre todo porque esto le está dañando físicamente, sicológicamente y emocionalmente, va a tomar tiempo para sanar”, agregó.

Mancilla fue arrestado el 3 de junio del 2017 por resistir ser detenido. Su familia alega que las autoridades del Departamento de Policía de Carrollton usaron fuerza excesiva cuando él intentó llamar a su casa antes que los policías lo sacaran del automóvil.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Carrollton, Mancilla fue detenido inicialmente en el 2017 por conducir a 42 millas por hora en una zona de 30 millas por hora el pasado tres de junio.

Sin embargo, la situación se agravó cuando el policía Matthew Moorehead le dijo a Mancilla que tenía una orden de arresto en el condado de Bexar, donde queda la ciudad de San Antonio.

La prometida de Mancilla agrega que el respondió por sus cargos en ambos casos y al cumplir con sus condenas ICE lo recogió para ser transferido a un centro de detención.

Rojas y Mancilla se reunificaron en México. Ella dice que planifican comenzar un negocio aunque Rojas enfatiza que no es fácil regresar a un país que no conocen.

“No es igual, la gente no te acepta igual, cuando uno viene de los Estados Unidos y vienes a un país donde naciste no te tratan igual”, dijo Rojas.

Ellos planifican continuar luchando desde México para que Mancilla pueda regresar un día. Ambos tienen familia e hijos en los Estados Unidos.