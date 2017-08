Hispano en Texas al borde de la deportación por tres infracciones de tránsito (VIDEOS)

Un hispano fue entregado a las autoridades federales de migración y ahora está en proceso de deportación luego de que agentes de la Oficina del Alguacil del condado Waller en Texas lo arrestaran por no haber pagado las multas de tránsito que debía.

El domingo 5 de agosto, Gabriel Ramírez, un mexicano de 22 años, salió de trabajar rumbo a la casa de su madre para almorzar cuando oficiales del condado de Waller, al noroeste de Houston, lo detuvieron por manejar a exceso de velocidad y se dieron cuenta de que debía 1,800 dólares por dos multas que tenía en su récord, según la familia.

La primera multa había sido por no contar con una licencia y seguro de auto, y la segunda por ir a alta velocidad. Ambas infracciones ya fueron pagadas, según familiares de Ramírez.

Los oficiales lo arrestaron y horas después fue entregado a agentes de la Oficina de Inmigración y Control Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Posteriormente fue llevado al centro de detención Joe Corley en Conroe, añadió la familia.

De acuerdo con el vocero de ICE, Gregory Palmore, Ramírez fue puesto bajo custodia de agentes de la agencia federal en la cárcel del condado de Waller. Después de su detención, los oficiales de ICE entregaron a Gabriel para comparecer ante un juez federal de inmigración.

“Hemos vivido aquí desde hace 18 años, mi hijo llegó a sus dos años. Él no es un criminal, él no robó, no mató”, dijo María Ramírez, madre del joven quien pidió la libertad para su hijo. No solo lo pido por él, sino por tantas personas inocentes que están haciéndoles tantas cosas porque ni tienen papeles”.

Gabriel, quien trabaja como soldador, tiene pareja y un hijo de dos meses de edad.

“Como es que inmigración sabía que mi hermano estaba detenido, ya están implementando la ley SB 4 y eso que no empieza hasta el 1 de septiembre“, dijo José Ramírez, hermano mayor del detenido en relación a la ley que prohíbe ciudades ‘santuario’ en el estado sureño. La medida que obligará a las autoridades locales a colaborar con ICE y prohíbe a las ciudades a limitar a las agencias de la ley a la hora de preguntar por el estatus migratorio de las personas.

Pero el hecho de que Ramírez fuera entregado a ICE no responde específicamente a que los policías estén implementando desde ya la polémica ley. Según Craig Davis, el jefe adjunto de la oficina del alguacil, informó que el condado Waller participa en programas como el 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias locales del orden y ICE. Asimismo, en el programa Secure Communities, una iniciativa que coteja huellas dactilares de detenidos con las base a datos de inmigración.

Por su parte, la abogada que lleva el caso, Naimeh Salem dijo a MundoHispánico que estos casos están pasando muy a menudo.

“He tenido varios clientes que los han detenido por visitas rutinarias o infracciones de tránsito y los refieren a inmigración”, dijo Salem a MundoHispánico. “Los han parado lejos de ciudades, en los pueblos remotos”.

Por eso, la experta en inmigración recomienda evitar multas de tránsito.

Ramírez, quien permanece en custodia de ICE, se presentará ante un juez federal de inmigración el 28 de agosto, según Salem.

Aunque Gabriel no es el único inmigrante sin un estatus legal que presuntamente habría sido entregado por policías locales a migración en Texas.

En Refugio, Texas, cuando iba de camino a la playa, Francisco Javier Ávila, de 27 años, fue deportado el sábado 12 de agosto luego de que un policía local presuntamente lo entregara a la Patrulla Fronteriza por supuestamente no tener la placa delantera de su auto, según dijeron en entrevista sus familiares a MundoHispánico.