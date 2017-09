Hispano en silla de ruedas busca salir adelante tras inundaciones por Harvey en Houston (VIDEO)

Una piscina plástica fue el instrumento que una mujer y unos niños utilizaron para salvar a un hispano que se vio obligado a dejar su silla de ruedas antes de salir de su vivienda durante las inundaciones reportadas en Houston, Texas, por el paso del huracán Harvey.

Armando Romero, un salvadoreño de 43 años, utiliza una silla de ruedas para moverse desde hace 7 años, pero el 30 de agosto se vio obligado a dejarla atrás. Su casa móvil y las de sus vecinos en el bloque 823 de la calle Gulf Bank, al norte de Houston, estaban bajo el agua.

“Cuando se inundó tuvimos que salir, todo estaba lleno de agua”, dijo a MundoHispánico Romero, quien sufrió de un accidente de tránsito y quedó paralizado de la cintura para abajo en 2010. “No sé qué siento: si coraje, ganas de llorar, es mucha la impotencia. Pero gracias a los niños, con una alberca de plástico me llevaron caminando a buscar ayuda”.

Romero estaba al cuidado de los tres niños con los que vive mientras veía con incredulidad y desesperación subir el agua, dijo.

“Había subido el agua antes pero no así”, aseguró Romero. “No quería tomar ni quería comer, no era porque no tenía hambre sino porque donde logramos quedarnos en casa de unos conocidos, mi silla de ruedas no entraba al baño, eso fue lo más difícil”.

María García, con quién vive Romero, pues él era amigo de su esposo que falleció, dice que al no poder pasar con la silla eléctrica para salir de su casa, decidieron inflar la piscina de los niños y salir a buscar ayuda.

“En la alberca estuvimos como una hora caminando, empujándolo aunque la corriente nos estaba llevando, hasta que un buen samaritano con una troca nos recogió y nos llevó a donde unos amigos”, relató a MundoHispánico García. “Cuando regresamos vimos su cuarto muy dañado. Él se está quedando ahí porque no hay de otra”.

Asimismo, la Asociación de Personas en Silla de Ruedas Esperanza Viva (LHWA, siglas en inglés) por medio de mensajes de texto trató de darle apoyo a Romero y es que querían ir en persona, pero dicen no es lo mismo querer brindar ayuda cuando se cuenta con capacidades limitadas.

“Muchísima gente está pidiendo ayuda, ya que muchos lo perdieron todo, casas, la vida y mucha gente como nosotros perdieron su sillas de ruedas, sus camas eléctricas, sus suplementos médicos para vivir día con día”, dijo Noe Ramírez, presidente de la asociación, que lleva más de 13 años ayudando a inmigrantes en sillas de ruedas. “Nosotros estamos aquí para apoyar a toda la gente, con papeles o sin papeles…”

Durante la mañana del 13 de septiembre se reunieron en sus instalaciones en el bloque 9500 de la calle Westview, al oeste de la ciudad para recolectar dinero en el ‘Maratón Del Penny’ y hacer entrega de artículos de aseo personal a personas con lesiones de espina dorsal.

Con el fin de brindarles apoyo emocional, información sobre diferentes servicios, material médico, pañales, sillas de ruedas, muletas y bastones- algo que les seria muy difícil de conseguir ya que carecen de seguro social, dijo Ramírez.