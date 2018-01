Los nervios de saber que no contaba con documentos llevaron a Gregorio Rivas a decir la verdad cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo detuvieron en un autobús Greyhound, en Louisiana, para preguntarle por su estatus legal en el país.

“Me detuvo y me exigió un papel de identificación”, dijo Rivas, mexicano de 42 años, sobre lo sucedido hace nueve. “Me puse nervioso y al ver que no tenía ningún documento oficial del país me esposó, fue una trampa”.

Caso similar al ocurrido a una mujer de origen jamaiquino, detenida por las autoridades migratorias en Fort Lauderdale, luego de que el autobús proveniente de Gainesville, Florida, llegara a su destino final, según confirmó a MundoHispánico Yolanda Choates, portavoz en Texas de CBP.

“El 19 de enero, mientras realizaba una inspección de inmigración en una estación de autobuses, los agentes de la Patrulla Fronteriza identificaron a una pasajera que residía ilegalmente en los Estados Unidos”, dijo vía correo electrónico Choates, sobre las operaciones habituales que realizan diariamente en el país.

“La mujer se había quedado más allá de su visa de turista”, agregó. “Fue arrestada y transportada a la estación de la Patrulla Fronteriza de Dania Beach para una investigación. Luego, fue entregada a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) para los procedimientos de expulsión”.

En menos de una semana los agentes de CBP arrestaron a otro pasajero, según la Coalición de Inmigrantes de Florida que publicó un video en su cuenta de Twitter. Las imágenes muestran como los oficiales bajaron del autobús a un hombre, lo esposan, y lo llevan hasta una patrulla.

This morning, @GreyhoundBus let it happen again. Another passenger in Florida has been profiled and detained by @CustomsBorder.

Proof of citizenship is NOT required to ride a bus. Know your rights. Call the Florida Immigrant Coalition hotline 👉 1-888-600-5762 pic.twitter.com/cqwyvovFRB

— FLImmigrantCoalition (@FLImmigrant) January 25, 2018