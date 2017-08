Hasta el momento, según el Departamento de Transportación de Texas (TxDT, por sus siglas en inglés), el nivel del agua ya ha aumentado en varias calles y carreteras de la ciudad espacial. La carretera I-10 en dirección al Este y Oeste en la calle Monmouth está totalmente cubierta de agua y no se puede pasar por ahí. La carretera I-69 está cubierta de agua en su intersección con los Farmers Road 359, 2218 y Isleib Road y Williams Way Boulevard, en los condados de Waller y Fort Bend. Se le pide que evite manejar por esas zonas.

Mientras que el Departamento de Manejo de Emergencias del condado de Galveston y del condado de Brazoria advirtieron que está activada una alerta de tornado para ese condado hasta la 1:00 de la tarde de éste sábado 26 de agosto.

Asimismo, se le pide a todas esas personas que tienen planes de viajar, ver en las páginas de la aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. A las 9 de la mañana del sábado 26 de agosto el aeropuerto internacional George Bush había 537 cancelaciones, mientras que en el aeropuerto William P. Hobby, las cancelaciones llegaron a 119, según la página web fly2houston.

Por otro lado, más de 34 mil personas se encuentran sin electricidad en el condado de Harris, según Center Point Energy.

Se volvió viral el que negocios se aprovecharon del fenómeno natural para alzar los precios de las cosas vitales, como lo es el agua.

“Acabo de irme de Home Depot de Kemah y tuve que compartir esto con todo el mundo”, dijo Daniel Marsh, cliente de la tienda. “No podía creer cuanto el empleado estaban cobrando por agua, creo que esto es ilegal”.

Es por eso, que la Procuraduría General de Texas hace un llamado ante este aumento ilícito de precios. Piden que los consumidores que hayan comprado agua u otras cosas a un precio increíble que hagan una queja llamando al (800) 621-0508 o enviando un correo electrónico a consumeremergency@oag.texas.gov.

Be on the lookout for anyone taking advantage of victims of #HurricaineHarvey. Price gouging and other schemes won't be tolerated. pic.twitter.com/g4WYlTPTA1

— Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 25, 2017