Harvey: recursos de emergencia para residentes de Houston y del condado de Harris

La ciudad de Houston, Texas, ha respondido a más de 2,000 llamadas de rescate al 911 debido a las inundaciones provocadas por Harvey.

El Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) hizo un anuncio por medio de Twitter de que si no tienen una emergencia no llamen al 911, sino al 713-884-3131, ya que existen emergencias de verdad y no pueden ayudarlos.

Please use 911 for life-threatening emergencies, and 311 or the HPD non-emergency number 713-884-3131 as appropriate. pic.twitter.com/lN4yThX1fH

— Houston Police (@houstonpolice) August 27, 2017