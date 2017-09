Grupos proinmigrantes en Texas denuncian acoso contra ‘soñadores’ tras incidente en Falfurrias

Luego de que nueve jóvenes beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fueran retenidos por 7 horas en el punto de verificación de Falfurrias, al sureste de Texas, organizaciones proinmigrantes denunciaron el miércoles 13 de septiembre que se trató de un acto de acoso.

El incidente ocurrió el lunes 11 de septiembre, cuando muchos de ellos iban a trabajar y al tratar de pasar el punto de verificación fueron interrogados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y le pidieron su tarjeta de DACA, según Juanita Valdez-Cox, directora de la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE).

Y es que el anunció que dio secretario de Justicia Jeff Sessions el martes 5 de septiembre sobre el fin del programa que creó en el 2012 el Presidente Barack Obama, pone a los casi 800,000 jóvenes beneficiados en toda la nación en el limbo en marzo del próximo año.

“Este programa se canceló el 5 de septiembre le dijo el agente a Eduardo Hernández y a su hermano. Nunca llegaron al trabajo e iban como pasajeros con su tío, que venía manejando”, dijo Valdez-Cox, quién dijo que ni los mismos agentes entienden sobre el programa que protege a los jóvenes que llegaron al país traídos por sus padres cuando eran niños.

Hernández, mexicano de 19 años, quién llegó a los meses de nacido a los Estados Unidos, dijo vía telefónica a MundoHispánico que posteriormente a la detención tuvo que dejar el trabajo poniendo tejas para techos porque los agentes le dieron a elegir quedarse en el Valle del Río Grande o ir a Corpus Christi a trabajar.

“Sentí mucho miedo. Yo no conozco México y si dejo a mi familia entonces qué será de ellos. Yo soy el sustento”, relató Hernández. “Ellos dijeron que nos iban a deportar, nos tomaron las huellas dactilares para tenernos en el sistema. Ya tenían a otra muchacha ahí detenida”.

Mientras que Valdez-Cox recordó que el tweet de Donald Trump diciéndole a los ‘soñadores’ que no tenían nada de que preocuparse. “Es por eso que tenemos que unirnos ahora más que nunca y pelear por nuestros derechos. Nadie los puede detener”, aseguró.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about – No action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2017