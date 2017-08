Gobierno: impacto de Harvey no tiene ‘precedentes’ (FOTOS Y VIDEO)

El Servicio Nacional Meteorológico (NHC) catalogó a Harvey como un evento “sin precedentes y cuyos impactos son desconocidos y están más allá de lo antes experimentado”.

La agencia compartió un mapa que muestra las precipitaciones de lluvia en las regiones impactadas por el fenómeno, ahora una tormenta tropical.

This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8 — NWS (@NWS) August 27, 2017

Horas antes, el director de la Agencia Federal de Manejo de Desastres dijo que el huracán Harvey es un “suceso histórico” y que la oficina estará en las zonas más afectadas de Texas “por años”.

Hurricane Harvey will be a landmark event in Texas and "FEMA is going to be there for years," agency's chief says https://t.co/ks6DiGi5c1 pic.twitter.com/P2zXegeS8M — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 27, 2017

Brock Long declaró en el programa “State of the Union” de CNN que casi 5,000 personas del gobierno federal están en misiones de búsqueda y rescate. Agregó que muchas personas siguen llegando a los refugios.

Mientras que en Houston las inundaciones mantienen paralizado el tráfico debido a las acumulaciones de agua, en ciudades cercanas como Rosemberg, las autoridades también han confirmado el colapso de al menos una carretera.

Mediante su cuenta de Twitter, la policía de la Ciudad informó que la carretera FM762 cerca de la cuadra 399 ha sucumbido por el agua.

The 3900 block of FM 762 (in front of 24 HR fitness) has just collapsed. There is a massive sinkhole in the roadway. AVOID THE AREA! #Harvey pic.twitter.com/BJreUS1D9C — Rosenberg Police (@RosenbergPolice) August 27, 2017

Por su parte, el gobernador de Texas Greg Abbott dijo el domingo que fueron desplegados botes y helicópteros para apoyar en los rescates de las zonas Houston y partes de este del estado donde hubo inundaciones repentinas tras el paso del huracán Harvey.

El gobernador dijo que no podía estar “más agradecido” por la ayuda del gobierno federal y del presidente Donald Trump.

Abbott dio declaraciones sobre el tema en los programas “Fox News Sunday”, “This Week” de la cadena ABC y en “State of the Union” de CNN.

Con información de AP, David Dorantes y Sylvia Obén.