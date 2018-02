La familia de un mexicano que perdió la vida presuntamente después de un altercado con oficiales de policía en un hospital de Texas, ha levantado una demanda en busca de justicia.

A causa de la esquizofrenia de su ser querido, una familia hispana en Houston llevó a Manuel De La Cruz, de 26 años, al centro asistencial pero nunca pensaron que el joven terminaría sin vida.

El 19 de enero decidieron demandar al Departamento de la Policía en Port Arthur y al Centro Médico del sureste de Texas por la muerte “innecesaria y evitable” de De La Cruz, ocurrida el 1 de agosto del 2016, dijo a MundoHispánico Ruth De La Cruz, hermana de la víctima.

“Fuimos a buscar ayuda al hospital para que lo tranquilizarán porque mis padres llevaban dos semanas sin dormir por estar cuidándolo y tuvo un episodio grave”, dijo De La Cruz sobre el diagnóstico psiquiátrico de su hermano menor. “Pero nunca imaginamos que iba a su suceder lo peor”.

Y es que según ella, seis horas después de que llegaron al hospital y obtuvieron una carta de poder donde su papá comprobó que él estaba a cargo de De La Cruz, pudieron pasarlo a un cuarto en el hospital.

“Pero cuando la enfermera le dijo a mi hermano que se desnudara y se pusiera una bata, él no quería y fue entonces cuando un policía me dijo: ‘yo estoy entrenado para esto’ y se puso los guantes”, explicó De La Cruz. “Se metió al cuarto y lo sacó así, del pescuezo, y mi hermano esposado en frente, cayó de boca al piso y todos los policías (seis) arriba de él, ¿cómo no lo iban a sofocar”?.

Según el documento obtenido por MundoHispánico de los resultados de la autopsia, dan por indeterminada la causa de muerte del joven, quien desde hacía ocho años sufría de la enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad.

“El hospital no supo como atenderlo y queremos que se haga justicia y no vuelva a repetirse el caso”, dijo Patricia De La Cruz.

LEER MÁS: Acusan a maestro de Texas de acosar sexualmente a estudiante mientras dormía

El mexicano era padre de un niño de 8 años.

“Todos lo extrañamos, a él le encantaba que lo lleváramos a comer”, apuntó De La Cruz. “Mis papas no han podido superarlo, duermen en su cuarto, mi mamá no va a ninguna parte, no atiende eventos familiares. Nada no más ahí en su casa, todos los días van y lo ven al panteón”.

Mientras que el abogado Mo Aziz, quien representa a la familia, dice que la investigación del caso podría tardar años.

“Le violaron los derechos civiles a Manuel y vamos a lograr que las leyes hagan su trabajo”, apuntó Aziz.

Por otra parte, tanto el hospital como la policía, dijeron que no tenían comentarios acerca del incidente o la demanda.