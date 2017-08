Freeport, Texas, ya siente el impacto del huracán Harvey a pocas horas de que toque tierra

Freeport se está quedando solo bajo la pertinaz lluvia, el cielo oscuro de nubes y las rachas poderosas de viento con las que amaneció.

Muchos de los habitantes de la pequeña ciudad costera de Texas al sureste de Houston huyeron ante la acometida del huracán Harvey. La carretera 288 hacia el norte va cargada de gente que deja su casa atrás con la esperanza de que, cuando vuelvan, no haya desgracias.

Los pocos habitantes de Surfside Beach, la playa turística más importante que tiene Freeport, recibieron la orden de irse de sus casas antes de las 11:00 de la mañana del viernes 25 de agosto si es que no querían quedarse varados y sin poder cruzar el puente que divide a la playa de la ciudad sobre un brazo de mar. La orden, sin embargo, no todos la cumplieron. Algunos retan a la fuerza de la naturaleza.

“Les hemos pedido, casi ordenado, a todos los residentes de Surfside Beach que se vayan a tierra.. sin embargo, no podemos obligarlos, es bajo su riesgo el que decidió quedarse. No podremos ayudarles hasta que pase la tormenta”, aseguró Pedro Gutiérrez, director del Departmento de Emergencias en Surfside Beach City.

Pedro Gutiérrez, de la Oficina de Manejo de Emergencias de Surfside Beach en Freeport, Texas, recorrió casa por casa para advertirle a la gente del peligro que se avecinaba ante la llegada de Harvey.

Gutiérrez no sabe con exactitud cuántos residentes decidieron quedarse en ese destino turístico, sin embargo reveló que cuando el mar crezca con la llegada del huracán en la noche viernes 25 de agosto el agua podría alcanzar por lo menos dos pies de altura cubriéndolo todo.

“No es un huracán para tomarse a la ligera… nosotros tenemos equipo para rescatar gente, pero la fuerza del viento no nos va a permitir hacerlo sino hasta que pase hacia arriba a tierra. No queremos arriesgarnos”, aseguró Gutiérrez, quien siguió su ronda, casa por casa, advirtiéndole a la población del peligro.

Los equipos de rescate ya están listos en la carretera hacia Freeport y Surfside Beach en caso de que tengan que sacar a personas que hayan quedado atrapadas ante las posibles inundaciones.

Sin embargo, no todos escucharon la recomendación y más de uno incluso pensó en divertirse con el oleaje.

El Departamento de Policía de Freeport (FPD, por sus siglas en inglés) advirtió en un comunicado que la evacuación era solo voluntaria pero recomendaban que la gente se fuera. Muchos hicieron caso. Otros no.

Daniel Papamakarios, un argentino de ascendencia griega residente en Houston, fue hasta Surfside Beach con un par de amigos con la intención de surfear, pero las autoridades no los dejaron.

“Quería aprovechar las olas antes de que llegara el huracán… hoy zafé del laburo por eso, pero viste, no me dejaron. Una pena, ¿no?”, dijo Papamakarios quien, resignado, aseguró que junto a sus amigos se quedaría en algún hotel de Freeport buscando la oportunidad de volver a la playa y aprovechar las olas el fin de semana.

Algunos jóvenes fueron hasta Freeport con la intención de divertirse en las olas de Surfside Beach, sin embargo las autoridades los sacaron del agua.

En los puertos, los barcos pesqueros, turísticos y comerciales ya están atracados y con ordenes estrictas no no salir a la mar. Los accesos al Puerto de Freeport están bloqueados por la policía y nadie puede pasar. Algunos barcos que no fueron bien asegurados se voltearon sobre el agua por la fuerza del viento o el oleaje con la que Harvey avisa de su llegada.

“Hay que atender lo que dicen… es un huracán fuerte, no vale la pena salir a la mar. El lunes, si Dios, quiere habrá buena pesca porque cuando la lluvia pasa los peces suben mucho a la superficie”, explicó Carlos Tapia, un pescador mexicano residente en Freeport y quien se aprestaba a dejar la zona, en su camioneta, con su esposa y sus tres hijos para refugiarse en la casa de su suegra en Houston.

Freeport se está quedando solo. Las calles están desoladas. La gente espera que amaine el recio temporal que trae Harvey.