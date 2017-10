Fin de DACA genera incertidumbre a ‘soñadora’ que fue afectada por Harvey en Houston (VIDEO Y FOTOS)

Una joven inmigrante beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y también damnificada por el huracán Harvey en Houston, dice sentirse impotente ya que su permiso para residir legalmente en el país tiene los días contados, luego de que el gobierno federal anunciara el final del alivio.

El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions anuncio el martes 5 de septiembre la decisión del gobierno de Donald Trump de anular la medida, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional informó que los inmigrantes cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo de 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación.

A pesar de eso, Diana Platas, de 20 años, no puede renovar su beneficio debido a que su permiso de DACA vence el 4 de mayo del 2018, mes en que se espera graduar de Ciencias Políticas en la Universidad de Houston-Downtown. El sueño de esta joven es convertirse en una abogada de inmigración, dijo.

“Con DACA lo que más que me gusta es poder venir a la escuela y recibir una beca completa, también poder trabajar, hacer pasantías y contribuir con dinero a mi familia”, dijo Platas a MundoHispánico, quién siempre supo que no tenía un estatus legal pero no sabía lo que significaba.

“Si me quitan DACA sería algo devastador. Además de haber perdido mi casa por Harvey el 29 de agosto, perder también mi permiso para estar en el país es algo terrible”.

Según un estudio reciente sobre los beneficiarios de DACA, el cual fue elaborado por el Cato Institute con datos del gobierno, a cerca de 600,000 de los 800,000 beneficiarios podría expirárseles sus permisos después del 5 de marzo de 2018.

“Yo nunca he ido a México, pero si me deportan espero poder ir con mi título en mano. Aunque yo creo que lo que esto va a hacer es que los ‘sonadores’, que es como se les conoce a los beneficiarios de la medida, luchemos por algo más estable y mejor”, dijo Platas, hija mayor de tres.

Solo en Texas se estima que viven unos 140,688 beneficiarios del programa, estado que solo es superado en número de ‘dreamers’ por California, con 242,339, según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Tiaralís Figueroa, abogada de inmigración, los jóvenes que han podido renovar su permiso antes de la fecha límite lo han hecho por medio de organizaciones pro inmigrantes, ya que la mayoría les pagan los 495 dólares para solicitar la renovación.

“Esto tomó a todo el mundo por sorpresa, pues siempre va a estar el elemento económico”, apuntó a MundoHispánico Figueroa. “Aunque están enviando la solicitud lo más sencilla posible, lo que nosotros llamamos el esqueleto, y esperan que inmigración haga bastantes solicitudes de evidencia adicional”.

Paso en el que abogados privados tienen que prepararse para ayudar, porque alrededor de un 90 por ciento de las solicitudes se le pide algo más, aseguró la abogada.

Según la abogada, lo que tiene que tener a la mano cada ‘soñador’ a la hora de renovar es: permiso de trabajo, tarjeta con número social e identificación, solicitud inicial de DACA, direcciones de residencia en los últimos dos años, el estimado de sus ganancias y gastos anuales y el monto de 495 dólares para la solicitud.