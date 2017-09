Familias hispanas luchan por salir adelante luego de que perdieron todo en inundaciones por Harvey (FOTOS)

Una comunidad de familias hispanas lucha por salir adelante luego de que las inundaciones provocadas por el huracán Harvey destruyeron sus casas.

Los residentes del vecindario Edgwood Trailer Park en el pueblo de Richmond, en el suroeste del área metropolitana de Houston, Texas, salieron despavoridos de sus casas móviles el viernes 25 de agosto cuando el agua del río Brazos comenzó a desbordarse devastándolo todo. Huyeron solo con lo puesto. Pudieron volver hasta cinco días después cuando el nivel del agua bajó.

A más de una semana de que el río se salió de su cauce, el predio del Edgwood Trailer Park muestra un panorama de devastación y pérdida. Las casas móviles quedaron cubiertas de agua.

Por las polvorientas calles se ven pilas de basura, muebles, ropa y desechos que han estado ahí durante varios días. El hedor de la basura pudriéndose por la humedad es insoportable. Nubes de mosquitos y moscas se mueven a sus anchas. Las casas han quedado inservibles.

“Vinieron las autoridades a decirnos que teníamos que evacuar… porque estaba lloviendo mucho y el río se iba a salir. Se inundó todo. Aquí estaba todo lleno de agua”, rememora María Lozano sobre cómo tuvo que salir huyendo súbitamente de su casa, en la que ha vivido por 20 años, cuando la corriente ya la acechaba.

TE PODRÍA INTERESAR: FEMA ofrece trabajo en Texas para tareas de reconstrucción tras paso de huracán Harvey

La casa de la familia Lozano, como las otras 40 que conforman el barrio, está a poco más de 20 yardas de los márgenes del río de aguas color rojizas por la alta concentración de hierro en la tierra que lo contiene.

María Lozano, con sus hijos y nietos, fueron a refugiarse a casa de un familiar y han estado viviendo ahí 15 personas apiladas cada noche, según cuenta. De día, Lozano regresa a ver qué pueden rescatar del desastre y a esperar alguna indicación de las autoridades.

“Todo lo de mi traila lo están sacando y tirando… vamos a esperar a que ver qué nos dice el city (la alcaldía) porque no sabemos qué hacer. No tenemos luz, ni agua. Para qué le voy a echar mentiras, no sé cuánto se perdió en dinero, pero se perdió casi todo”, dice Lozano, con pesar en la voz, mientras sus nietos corren y juguetean a su alrededor entre los desechos.

Raquel García es otra vecina, de origen mexicano, que ha vivido en ese vecindario por más de 25 años. Sus tres hijos nacieron y se criaron en ese lugar que, entre bromas, los vecinos llaman The Little Mexico (El pequeño México) debido al origen de casi todos los residentes del lugar. García solo recuerda una vez anterior, el año pasado, que haya crecido el río hasta el punto de desbordarse. Ella también lo perdió casi todo.

“Esto nunca nos había pasado en tantos años de vivir aquí, solo una vez el año pasado” detalla García quien, junto a su hija Claudia Cantú y la ayuda de otros familiares y amigos, trata de limpiar y busca entre los escombros llenos de lodo las fotografías familiares que quiere rescatar.

Ahora, dice García, tienen miedo de las enfermedades que se puedan propagar pues la basura sigue ahí estacionada sin que la ciudad de Richmond haya ido, hasta el momento de escribir esta historia, a recogerla.

“Tenemos miedo de las enfermedades, no tenemos agua y por eso no podemos limpiar bien, solo podemos venir de día, bajo el calor… la ciudad quiere que limpiemos, pero ¿cómo vamos a limpiar sin agua?” se pregunta García con preocupación.

Al igual que Lozano, los 14 miembros de la familia de García que residían en ese pequeño vecindario de casas móviles se han ido a pasar las noches en casa de un pariente.

En medio de la destrucción, los residentes de Edgwood Trailer Park reciben cada día caridad y solidaridad entregados por decenas de voluntarios de organizaciones religiosas que les llevan ropa, comida, rezos, y palabras de aliento. La solidaridad conmueve a los residentes casi al punto de las lágrimas.

“Siento mucha tristeza de ver esto… nos sentimientos olvidados por las autoridades, pero afortunadamente por la gente no porque todos los días viene gente de muchas iglesias, cristianas y hasta budistas, a ver qué necesitamos, en qué nos pueden ayudar, ver eso lo emociona y fortalece a uno” explica García con los ojos rasgados a punto de llorar.

Cathy Carter es una voluntaria católica de la iglesia Sacred Heart Church de Richmond que está a pocas cuadras del vecindario Edgwood Trailer Park. Ella, junto a un diácono de la iglesia, dedicó varias horas del lunes 11 de septiembre a repartir comida entre la gente que perdió su casa. Además se dio tiempo para charlar y darles algunas palabras de apoyo.

“Ésta gente está en mucha necesidad… no me puedo ni imaginar lo devastador que esto ha sido para ellos. Muchas de las ayudas se están concentrando en Houston pero en las ciudades de los alrededores también hay mucha necesidad que nadie parece ver. Necesitamos que las autoridades vengan y les ayuden ¿cómo van a empezar de nuevo, con qué?” se pregunta Carter mientras hace su ronda de reparto de alimentos.

Lozano y García revelan que las autoridades de la ciudad de Richmond les han pedido que deben reparar sus casas con un contratista con licencia del estado de Texas para así permitirles volver a vivir en el lugar.

Sin embargo, las dos mujeres explican por separado que eso es algo casi imposible para la mayoría de los residentes del lugar pues carecen de los recursos económicos para pagarle a un profesional calificado. Están, dice García, en la incertidumbre de qué hacer.

“Quieren que contratemos contratistas con licencia… no tenemos dinero para eso” dice García con voz lacónica y añade “la verdad ya solo estamos esperanzados a ver si alguien se ofrece a venir a hacer estimados. Si eso no pasa, vamos a tener que demoler todo, irnos a vivir a ver a dónde”, finaliza.