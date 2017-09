Familias hispanas dicen sentirse frustradas a un mes de las inundaciones por Harvey (VIDEO Y FOTOS)

Hace un mes, el paso del huracán Harvey marcó la vida de miles de familias en Houston, Texas, de las cuales muchas todavía dicen sentirse frustradas.

Y es que muchos fueron desalojados de sus casas al norte de la ciudad, en el vecindario Aldine, entre las calles de Little York y Bentley, tras las inundaciones registradas el 26 de agosto. Al regresar unos días después, tuvieron que tirar a la basura muchas de sus pertenencias, las cuales aún se encuentran frente de sus casas esperando que se las lleven.

Aunque algunos tenían la esperanza de que todo volvería a la normalidad a pesar de las perdidas ocasionadas por las lluvias, de momento no han recibido ayuda, dijeron.

“Yo apliqué para recibir ayuda con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) pero me mandaron una carta diciéndome que no califiqué”, dijo a MundoHispánico Claudia Zárate, a quien su casa se le inundó con más de 4 pies de agua. “Uno pensaría que lo iban a ayudar, pero no”.

Según Zárate, FEMA le explicó que su casa no había sufrido “muchos daños” y que no podían ayudarle.

Zárate, quién es ama de casa, dice que a pesar de lo que diga la agencia, su casa todavía huele a humedad, pero que no le queda otro remedio que vivir ahí con su padre y sus dos hermanos.

“A lo mejor por ser hispanos no nos ayudan, conozco otras personas que no sufrieron daños y sí recibieron ayuda”.

Juan Zárate, un mexicano de 81 años y padre de Claudia, dice que a él le ofrecieron un préstamo pero que no quiere meterse en deudas.

“Yo lo único que quiero es trabajar y ayudar a las demás familias”, apuntó Juan, quién ha trabajado toda su vida en construcción y gana alrededor de 380 dólares a la semana. “Tratamos de volver a la normalidad, quisiera arreglar mi casa pero no tengo dinero para los materiales, así que vengo a trabajar para pagar las cuentas diarias”.

Por su parte, María García, mexicana, quién vive con su esposo y sus dos hijas, de 4 y 10 años, tampoco ha conseguido ayuda de FEMA.

“Todavía no me han contestado de FEMA. Sigo esperando a ver que pasa. Mis hijas empezaron la escuela el 25 de agosto porque también se inundó”, apuntó García y agregó que todavía duerme con su familia sobre colchones en el piso, los cuales les regaló un buen samaritano. “Cada vez que se pone nublado o que llueve, mis hijas están llore y llore, se sientan en la silla, suben los pies y me dicen ‘mami, ahí viene el agua'”.

Quedaron muy traumadas por la tormenta, aseguró García.

“Pues hay que echarle ganas y empezar de nuevo con nuestros propios esfuerzos para comprarnos nuestras cosas”, añadió García. “No nos queda de otra”.