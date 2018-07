Néstor Laurenzo, de ocho años, y su padre Ricardo Coc Maquín, de 26, llegaron a Estados Unidos hace dos meses con el propósito de establecerse en Ohio y vivir con el tío del menor. Pero el hombre nunca se imaginó que lo fueran a separar de su hijo en la frontera.

“Mi hermano me llamó y me dijo que no sabía que iba a hacer porque cuando llegó le quitaron a su hijo”, dijo a MundoHispánico Francisco Chubchub, tío del menor, sobre el niño que está ahora en un centro de detención para niños inmigrantes en Nueva York. “Él me llama llorando que lo busque pero qué voy a hacer, si no me puedo mover, estoy trabajando y no sé exactamente donde está, esa es su suerte ahora”.

De acuerdo con Naimeh Salem, abogada del caso, Maquín estaba huyendo de la violencia de su país.

“Ellos son de Guatemala, son indígenas, hablan quiché y estaban siendo perseguidos y maltratados por ser indigenas” en Guatemala, dijo la abogada. “Es sumamente triste lo que esta pasando con estos padres y estos niños de entre dos meses hasta adolescentes”.

El próximo diez de julio Maquín se presentará ante un juez de inmigración y se espera que quedé libre bajo fianza para que pueda reencontrarse con su hijo.

“¡Vamos a ver cuanto va a tardar eso!“, dijo Salem. “El gobierno de los Estados Unidos nunca llevó un registro apropiado por lo que realizaran pruebas de ADN antes de reunificarlos“.