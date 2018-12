Una joven de Houston, Texas, causó revuelo en las redes sociales tras compartir un video donde manda un fuerte mensaje a su ahora ex novio por una supuesta infidelidad, informa News 4 San Antonio.

El video muestra a Tiana Perea reunida con un grupo de amigos en lo que parece ser un convivio. La chica se dirige a los asistentes con un mensaje de gratitud pero rápidamente se torna contra su ahora ex novio: “Quiero agradecerle a Santos por hacerme ver que merezco mucho más” y lo acusa de “intentar verse con otra chica”.

Perea agrega que todos han visto capturas de pantalla de todo lo que le ha mandando a la otra chica y que “literalmente le mandó la misma foto” que le envió a Perea, detalla News 4 San Antonio.

En la grabación se escucha a uno de los asistentes decir: “Eso es grave”.

La joven aclara a su ex: “Por si no te has dado cuenta, aquí termina todo”. El hermano Perea baja las escaleras con una bolsa que parece contener las pertenencias del ex novio.

“Acabas de perder a una buena chica”, lamenta un asistente mientras el ex novio sale de la casa.

La grabación logró 222,000 ‘me gusta’ en Twitter y fue reproducida más de 55,000 veces.

Acusan a dos por asesinato de adolescente en El Bronx

Dos jóvenes latinos, de 20 y 18 años, y que la policía de Nueva York cree son miembros de la pandilla Trinitarios, fueron acusados hoy por la muerte de un adolescente en El Bronx, a quien presuntamente arrojaron bajo un coche.

Contra Mario Almonte, de 20 años, se presentaron cargos por asesinato, agresión y robo, y contra Obeb Adames, de 18, de agresión y conducta desordenada, por la muerte de Ángel Reyes Godoy, de 17 años, ocurrida el pasado lunes, señalan medios locales.

De acuerdo con la policía ambos estarían vinculados con los Trinitarios, cuyos miembros son dominicanos, algunos de los cuales fueron acusados por el asesinato con machete de Lessandro Guzmán Feliz, de 15 años, el pasado junio.

Reyes Godoy fue arrojado bajo un vehículo luego de una disputa con los sospechosos y la policía cree que fue por una escúter eléctrica que fue robada a la víctima.

Al parecer los sospechosos creían que había hablado con la policía sobre ellos, señala además la prensa local.

Guardacostas mata a su esposa e hijo y luego se quita la vida en Miami

Un miembro de los guardacostas mató hoy a tiros a su esposa y a su hijo de 7 años y luego se quitó la vida al interior de la vivienda familiar, informó hoy la Policía del Condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

De acuerdo a los agentes, el hombre también disparó a la hija de ocho años, quien sobrevivió al ataque y fue transportada en helicóptero hasta un hospital local, donde se mantiene ingresada en condición crítica.

Ryan Kelley, portavoz de los guardacostas, identificó al autor de los disparos como John Stanley Presnar, de 44 años y técnico electricista que trabajaba en la base de Miami Beach de esta agencia.

Los sucesos ocurrieron la madrugada de este domingo, luego de que una disputa doméstica llevara a Presnar a disparar contra su esposa, Gretchen Presnar, de 39 años, y sus hijos, cuyas identidades no han sido reveladas.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, ubicada al suroeste de la ciudad Miami, hallaron los cuerpos sin vida de la mujer y el hijo, presuntamente abatidos a tiros, así como el de Presner, quien se quitó la vida de un disparo.

Con información de EFE