El huracán Harvey, que las autoridades tienen previsto que toque tierra en la noche del viernes 25 de agosto, traerá severas lluvias al área de Houston.

Rosio Torres, vocera del Departamento de Emergencias del condado de Harris, explicó a MundoHispánico que los meteorólogos de su departamento no tienen previsto hasta el momento que Harvey toque tierra en algún punto cercano al área metropolitana de la Ciudad Espacial.

Sin embargo, Torres sí aseguró que la ciudad padecerá lluvias severas desde el viernes en la noche y seguirá por lo menos durante el fin de semana.

30-second imagery of rapidly intensifying Hurricane #Harvey from GOES-16. pic.twitter.com/b8CFxJdgQD

“Las fuertes lluvias podrían causar inundaciones en las calles y carreteras que, como ya ha sucedido con otras tormentas, suelen quedar cubiertas de agua lo que hace intransitables los caminos”, reveló Torres.

El Servicio Meteorológico Nacional en su oficina de Dickinson, al sureste de Houston, informó en un comunicado que Harvey pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 con vientos mínimos de 85 millas por hora y los cuales podrían aumentar hasta 120.

Con ese anuncio se encendieron las alarmas en los condados de Matagorda, Chambers Brazoria y Galveston que emitieron una orden de evacuación, voluntaria, para la población que vive en las costas y la cual entrará en efecto el viernes por la mañana.

Major Hurricane Harvey will bring devastating and life-threatening storm surge, flooding and extreme rain to the western Gulf Coast #Harvey pic.twitter.com/O4jvwVpy3H

— NWS WPC (@NWSWPC) August 24, 2017