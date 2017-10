Decenas de personas parten a Texas desde Puerto Rico tras la crisis humanitaria (VIDEO)

Luego de que autoridades de Houston llegaran con ayuda humanitaria a Puerto Rico el jueves 5 de octubre, decenas de personas de la tercera edad y en sillas de ruedas partieron de la isla hacia Texas para recibir la ayuda médica que necesitan.

Luego de que el huracán María devastara la isla, muchos de los pasajeros que salieron desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín dijeron que carecen de agua y comida, entre otras cosas. Puerto Rico no brilla como antes debido a que el 90 por ciento de la isla no tiene electricidad, dijo Madelyn Fontánez, residente de San Juan.

“Esto ha sido horrible, sobre todo cuando tu tienes personas mayores delicadas de salud. Mis papás estaban en un hogar y te dicen que los tienes que sacar porque no hay diesel para los generadores eléctricos, no hay suministros y uno se desespera porque no sabes a donde llevarlos”, apuntó Madelyn Fontánez, quien viaja con sus padres al estado sureño a casa de un familiar.

“¿Qué va a hacer aquí?”, se pregunta Luis Fontánez, padre de Madelyn.

“No hay comida, no hay bebida, no hay nada. Pues hay que salir”, dijo a MundoHispánico el padre de Madelyn.

Luego del azote de María, la entrega de los suministros y la ayuda humanitaria se retrasó por la escasez de conductores para los camiones, aunque el gobierno de Puerto Rico asegura que poco a poco todo se va normalizando.

Antonia Hernández, suegra de Fontánez, dijo que aunque ella recibió a María durmiendo, se va porque padece de una enfermedad renal y necesita tratamiento.

“Es bien difícil, la gente no se imagina”, explicó Hernández sentada en su silla de ruedas.

Eloisa Rodríguez, otra pasajera, dijo que viaja a Estados Unidos para ver a sus cinco nietos y tres bisnietos.

“El huracán es una cosa que hay que irla a ver para presenciar los destrozos que nos ha hecho ese fenómeno”, afirmó Rodríguez, de 75 años. “Por eso, es que me voy”.