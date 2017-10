Damnificados por huracán Harvey ahora enfrentan voracidad de algunos inversionistas inmobiliarios (FOTOS)

Las víctimas en Houston por el huracán Harvey enfrentan ahora a los vendedores y compradores de casas que buscan lucrarse aprovechándose de la tragedia.

Todas los días, los esposos salvadoreños José y Etelvina Cortez se sientan en el corredor de su casa a esperar al ajustador del gobierno federal que les aseguró, hace poco menos de un mes, que iría a revisar los daños de su vivienda para decirles con cuánto les podrían ayudar para reparaciones.

El agua subió casi cuatro pies en su barrio y perdieron todo: muebles, ropa, solo les quedan los recuerdos del lugar en el que criaron a sus tres hijas. Con la ayuda de vecinos, amigos y familiares, la pareja ya quitó las paredes carcomidas por la humedad. La casa que compraron luego de años de esfuerzo ahora es solo un oscuro cascarón de ladrillo y madera.

Sin embargo, basta el momento de escribir esta historia, el ajustador de la Agencia del Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no había llegado.

Los que sí llegan todos los días como en procesión son compradores de casas que, algunos con dinero listo, les ofrecen 40,000 dólares por su vivienda que hasta antes de la llegada del huracán, según los registros públicos del condado de Harris, estaba valuada en 110,000 dólares.

“Del árbol caído todos quieren hacer leña… vienen y nos ofrecen el dinero en la mano, pero nos dicen que tenemos que venderles rápido, nos presionan, pero no creo que sea justo” dice José Cortez, entre sollozos, afuera de su casa en el vecindario de Pine Forest Village en el oeste de Houston y el cual se anegó totalmente.

El hombre rememora que “cuando empezó a subir el agua vinieron en lanchas los soldados de la guardia nacional y nos sacaron chineados (cargados) a mí y a mi mujer, nos llevamos nada más lo que pudimos agarrar, todo lo demás se perdió”, dice el inmigrante salvadoreño quien vive en Texas desde 1978.

La historia de los esposos Cortez es solo una de cientos que se repiten todos los días en los diversos barrios de la zona metropolitana de la Ciudad Espacial. El agua llenó las casas, muchas de las cuales quedaron inservibles, otras requieren de reparaciones mayores. En esos barrios pululan los anuncios de compradores de casas que ofrecen dinero, en efectivo, sin importar cómo haya quedado la vivienda.

Según estadísticas de FEMA, en Texas resultaron afectadas un total de 100,000 casas que deberán ser reparadas. Muchas de esas casas se han convertido en botín para inversionistas y algunos de los cuales, dicen expertos del ramo con décadas de experiencia, actúan sin escrúpulos.

Cecilia Buitrago y Sonia Cousins son dos hispanas vendedoras y compradoras de casas en Houston, realtors como se les conoce en inglés, con más de 30 años en el ramo de las inversiones inmobiliarias. No se conocen entre ellas, sin embargo en entrevistas por separado coinciden en varios puntos sobre la situación inmobiliaria en el área metropolitana.

“Desafortunadamente es un problema común con esos, como les digo yo, sharks (tiburones) de las inversiones que operan sin ética” explica Buitrago y detalla que “para ser realtor sí se necesita tener licencia certificada para vender casas; pero para comprarlas no, uno es un inversionista y ya, puede operar como quiera”.

El problema, explica Buitrago, es que esos inversionistas actúan “presionando a las personas… son expertos en manipular, saben que la gente está en necesidad y les ofrecen poco dinero por su casa”, detalla.

Buitrago agrega que en una “sociedad de libre mercado” el único limite es “la ética personal” a la hora de hacer negocios y dice que “hay situaciones que son ganancia para todo el mundo… por ejemplo tu casa se afectó, no puedes o no quieres repararla, yo te ofrezco un precio justo para los dos y ya, pues lo discutimos, o no” dice la inversionista de origen colombiano como lo que ella entiende una ética empresarial pero, matiza, esos “sharks usan tácticas del miedo, ‘nadie más te va a comprar tu casa’ o ‘te estoy haciendo un favor porque me caes bien’, como forma de presión, te empujan a venderles”, revela.

Cousins, de origen mexicano, coincide en que “tristemente sí hay personas que trabajan sin ningún tipo de ética a la hora de comprar una casa de las que se dañaron”, asegura y ella dice que en su experiencia cualquier persona que reciba una oferta por su casa “debe consultar con un realtor experto y certificado, que pidan una segunda opinión antes de tomar una decisión de la que se podrían arrepentir después”.

Para Cousins el negocio inmobiliario en Houston está “en una burbuja… Houston es una ciudad de una economía fuerte, pese a todo… hay trabajos, por eso creo que es importante tener paciencia si uno quiere deshacerse de su casa y no venderla a la ligera, no hay un variable que debe ser analizada, sino muchas, todo debe meditarse muy bien y hacer preguntas a expertos”.

Algunos barrios de Houston, a más de un mes de que llegó la tormenta Harvey, siguen acumulando en las calles desechos de las casas que quedaron bajo el agua.

Héctor Humberto es un plomero mexicano que también vive en el vecindario de Bear Creek, en el oeste de Houston, que quedó bajo el agua que trajo Harvey. El hombre lucha todos los días a brazo partido, él solo con la mirada de sus hijos, todas las tardes luego del trabajo para reparar su casa.

El inmigrante revela que, gracias a que sus hijos son ciudadanos, ya tiene ayuda de FEMA. Con eso ha empezado a reconstruir su vivienda que compró luego de 7 años de ahorros. Es el único patrimonio que tiene para dejarle a sus tres chicos, dijo. A Humberto también lo acosan los compradores de casas con el dinero listo en la mano.

“Sí, todos los días vienen, pero cómo voy a vender barato así nomás, pues no; ofrecen el dinero en cash (efectivo)” dice Humberto en una pausa mientras reconstruye las paredes de su casa y revela que “por aquí hay gente que en la desesperación, ya les vendió, pero yo no. Que me ofrezcan lo que quieran, pero si no es por lo menos lo que me costó, no la vendo. Yo compré con mucho esfuerzo mi casita, y la voy a levantar”, explica Humberto antes de seguir en su labor.

La Universidad de Houston, en su Departamento de Leyes, por medio de su Texas Consumer Complaint Center abrió una línea telefónica de consejería gratuita para todas las personas que enfrenten problemas legales de cualquier tipo luego el huracán Harvey y que estén relacionados con casas, automóviles, deudas, complejos de apartamentos. Para consultas se puede llamar al 713-743-2168. La consulta, en inglés, es gratuita.