Cuestionan a Bomberos de Houston por dejar a empleados en casa durante emergencia por Harvey (VIDEO)

Mientras las aguas subían en las calles de Houston, Texas, a muchos socorristas y empleados se les ordenó quedarse en casa, a pesar de la ayuda que se necesitaba debido a las inundaciones por Harvey, lo que ha generado críticas al Departamento de Bomberos de la ciudad.

A miles de bomberos se les pidió que no se arriesgarán en las carreteras debido a la magnitud de las inundaciones causadas por el huracán, el cual depositó más de 50 pulgadas de lluvia en algunas partes del estado a finales de agosto.

Marty Lancton, presidente del sindicato de bomberos de la ciudad, dijo a MundoHispánico que el Departamento pudo haber hecho mucho más durante la tormenta.

“El domingo 27 de agosto, mientras el agua iba subiendo rápidamente, las personas tuvieron que esperar en el techo de sus casas para ser rescatados”, describió Lancton. “La gente sufriendo y unos 3,000 bomberos no se reportaron al trabajo, una orden agonizante para muchos ansiosos de ayudar con los rescates”.

La decisión dejó a alrededor de 845 bomberos responsables de 655 millas cuadradas de la urbe espacial, y muchos trabajaron más de 6 días sin descanso, relató Lancton, quien dijo haber usado su propio bote para rescatar a más de 20 mil personas durante la catástrofe.

“Esto es culpa de la Ciudad que no toma como su principal preocupación lo que necesita el tercer departamento más grande de la nación, seguido de Nueva York y Chicago”, aseguró Lancton. “Me acuerdo que hicieron una llamada al público de que los que tuvieran lanchas se unieran a ayudar, pero para esos es que se adiestran a nuestros bomberos, ellos sí están preparados para salvar vidas”.

Mayor asking residents w/ water in homes to leave if S of I-10, W of Gessner, N of Briarforest, E of reservoirs. pic.twitter.com/K97DmTcVtz — Houston Fire Dept (@cohoustonfire) September 1, 2017

Por su parte, el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, se defendió ante las críticas y aseguró que llamar a todo el personal no habría hecho una diferencia durante la emergencia.

“De los cuatro mil empleados que tenemos, 845 trabajaron el viernes 25 de agosto, cantidad similar a los que trabajaron el sábado 26 de agosto”, apuntó a MundoHispánico Peña, quién lleva 8 meses en su puesto. “Aunque el domingo 27 de agosto vimos más necesidad y trabajaron aproximadamente 1,100 bomberos”.

Según Peña, no era cuestión de sumar más trabajadores o no, sino del equipo con el que se contaba, que no está diseñado para ese tipo de emergencias.

“¿De qué vale tener a miles de trabajadores en nuestras cien estaciones de bomberos si no contamos con el equipo necesario para que trabajen?”, se preguntó el funcionario. “Mi equipo hizo un trabajo extraordinario y creo que (traer más personal) no hubiese cambiado nada de lo que hicimos”.

Muchos de los bomberos durmieron en las estaciones de bomberos y laboraron turnos dobles ya que los demás trabajadores, que en su mayoría viven fuera de Houston, no podían llegar a sus estaciones porque las vías de la ciudad estaban inundadas, apuntó Peña.

Además de eso, “seis camiones de 88 se dañaron, con un total de casi 3 millones de dólares perdidos”, añadió Peña. “A todos los bomberos que trabajaron se les pagaron horas extras de trabajo, pagando un total de 850 mil dólares por día. La decisión no fue porque no queríamos traer más bomberos, sino porque ya había el personal necesario para los recursos que tenemos”.

Durante la tormenta, alrededor de 60 personas murieron en la ciudad, entre ellos un sargento del Departamento de la Policía de Houston, quien iba rumbo al trabajo cuando se metió en un carretera inundada y no pudo salir de ahí con su patrulla, algo que Peña quiso evitar en su división, dijo.

This morning we say goodbye to a hero who served this great city for over 35 years. Our thoughts and prayers are w/you Sgt Steve Perez..RIP pic.twitter.com/7P5G1qjHZ0 — HPOU (@HPOUTX) September 13, 2017

“Eso es algo que un jefe nunca quiere tener en su organización y como estaban las carreteras era muy peligroso, por eso retuve a algunos bomberos para que siguieran trabajando”, manifestó Peña. “Y a los bomberos que estaban en sus casas, no los obligamos a venir ya que era difícil llegar”.