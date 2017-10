Contra el tiempo, inmigrantes en Houston exhortan a jóvenes a renovar DACA (VIDEO)

A dos días de la fecha límite para solicitar la renovación de los permisos temporales de trabajo a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, beneficiados en Houston, Texas, hicieron un llamado para que los que puedan soliciten la renovación.

Esto después que el Secretario de Justicia del país, Jeff Sessions, dijera el 5 de septiembre que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) creado durante la administración de Barack Obama era “inconstitucional” y anunciara la decisión del gobierno de Donald Trump de anular la medida.

“Las renovaciones de DACA deben de ser mandadas antes del 5 de octubre. Es sumamente importante que todos los ‘soñadores’, como se les conoce a los beneficiarios de la medida, hagan su papeleo y no tengan miedo de reaplicar”, dijo en conferencia de prensa César Espinosa, director de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) y también beneficiario de DACA.

Según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), se estima que 689,029 de los beneficiarios del programa en el país son de nacionalidad mexicana, seguido por ‘soñadores’ salvadoreños con 33,661, entre otras nacionalidades.

Solo en Texas se estima que viven unos 140,688 beneficiarios del programa, estado que solo es superado en número de ‘dreamers’ por California, con 242,339, según datos del USCIS.

“No vamos a parar de luchar hasta que no haya una reforma migratoria para todos. Pero si tenemos que salvar a los 800 mil beneficiarios primero y luego continuar el trabajo para los demás, eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer”, apuntó César, mexicano de 31 años. “Ya yo lo renové y en esta ocasión el proceso fue más rápido”.

Aura Espinosa, mexicana de 34 años y madre de tres, quién cursa Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Houston-Downtown, es una de las que podría verse afectada con la anulación de DACA, dijo.

“A los 8 años llegué a los Estados Unidos y nunca he regresado a México, aunque tengo mi advance parole (permiso anticipado) vigente pero por temor a que no me dejen regresar no lo voy a ocupar”, aseguró Aura, quien tiene hijos ciudadanos.

A Aura se le vence el permiso de DACA en mayo del 2019.

“Me sorprende que este cuarto esté tan vacío, debería de estar lleno de ‘soñadores’. Es inaceptable que ahorita el programa va a acabar y la gente se está quedando nada más sentada sin pelear”, dijo Abraham Espinosa, director de protección a la comunidad en FIEL. “Nosotros vamos a estar peleando para obtener una legislación, 6 meses no es suficiente para pasar algo como el Dream Act, pero vamos a tratar de ver si se puede dar una extensión”.

El proyecto de ley bipartidista que establecería una vía hacia la ciudadanía los ‘soñadores’ fue presentado el 20 de julio por el senador republicano por el estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y el demócrata por el estado de Illinois, Dick Durbin.

Los representantes de FIEL tanbiém informaron que realizarán una concentración el 5 de octubre a las 6:30 de la tarde frente a la alcaldía de Houston para manifestarse contra la anulación de DACA.

“Vamos a reafirmar las cuestiones con la comunidad y con la lucha este jueves”, añadió César.