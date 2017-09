Concejal de Houston pide evitar donaciones a la Cruz Roja tras inundaciones por Harvey

Uno de los dieciséis concejales de la ciudad de Houston, Texas, pidió a las personas que quieran donar luego del desastre provocado por la tormenta Harvey que usen diversas otras organizaciones y no la Cruz Roja Americana.

Dave Martin, concejal del distrito E, que cubre la mayoría de vecindarios afectados por las inundaciones, como Kingwood, utilizó una reunión del Concejo Municipal el miércoles 6 de septiembre para calificar a la institución como “Pérdida Roja”. Esto, luego de que, según él, no ayudara como corresponde a las comunidades que representa, donde el 25 por ciento de los residentes afectados son hispanos, según cifras de la Ciudad.

Martin, quien no presentó pruebas de sus acusaciones, dijo que él personalmente ha llamado a la Cruz Roja para gestionar ayuda para las comunidades y que luego de dos semanas, aún no la han entregado.

“El gobierno local ha hecho todo el trabajo pesado en los refugios y hemos sido los que les hemos dado la mayor parte de los albergues y suministros a los damnificados”, dijo enojado a MundoHispánico Martin. “Pero cada vez que enciendo la televisión, veo comerciales pidiendo a la gente que donen a la Cruz Roja. Ellos están recibiendo millones de dólares en donaciones pero para quién es realmente ese dinero”.

Martin incluso invitó a la gente a que entregue dinero y suministros a otras organizaciones o directamente a las personas que lo necesitan.

If you are interested in donating supplies to the Red Cross site at Fall Brook Church, we have found a safe route… https://t.co/wx5TO4cXi3

— Dave Martin (@cmDaveMartin) August 29, 2017