El alcalde de Houston, Sylvester Turner, informó el martes 29 que se ha decretado un toque de queda en la ciudad desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. del miércoles 30.

Turner dijo que la medida obedece a un esfuerzo de las autoridades para garantizar la seguridad pública en las zonas afectadas por las inundaciones de la tormenta tropical Harvey.

BREAKING: Houston Mayor Sylvester Turner imposes 10 p.m. to 5 a.m. curfew to ensure public safety.

— The Associated Press (@AP) 29 de agosto de 2017